Лукашенко дал эксклюзивное интервью: Беларусь поддержит Украину

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Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее говорил о том, что Украине не стоит "ждать пакостей" от белорусов, заверил – Киев всегда может рассчитывать на поддержку Минска во всех сферах.

Об этом белорусский лидер заявил на первой эксклюзивной пресс-конференции для украинских СМИ.

На острые вопросы представителей наших медиа Лукашенко отвечал на протяжении трех с половиной часов. По словам белорусского лидера, в октябре он приедет в Житомирскую область на Форум регионов Украины и Беларуси, где проведет встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ожидается, что президенты двух стран обговорят ракетостроение и создание транспортных коридоров – наземных и речных.

При этом Лукашенко назвал Крым навсегда потерянным, а опасения, что Беларусь может как-то помочь России в агрессии против Украины – развеял и выразил уверенность в том, что Донбасс еще можно вернуть дипломатическим путем.

"Желания не просто не достаточно, оно просто не имеет никакого значения. Прошел период желаний и каких-то настроений сегодня… Вчера настал период действий. Людям нужны действия, которые принесут желаемый мир и результаты для вашей родины", – подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко заверил, что Минск, "если это будет нужно, готов сыграть определенную роль".

"Надо делать сегодня любые шаги для того, чтобы война была прекращена, и эта территория начала возвращаться в украину", – заявил президент Беларуси.

Напомним, в прошлом году президент Беларуси пообещал, что его страна никогда не будет представлять военную угрозу для Украины.

Мы также писали, что президент Беларуси поддержал возвращение Донбасса в состав Украины и выразил готовность выделить миротворцев для контроля на украинско-российской границе.

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