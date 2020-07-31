Эксперт о ситуации в Беларуси: России выгоден силовой вариант и желательно с кровью

Беларусь публично "засветила" на своей земле российских наемников из ЧВК "Вагнер", чем преподнесла неприятный сюрприз Москве. Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич считает, что "вагнеровцы" не просто так появились в Минске и за ними стоят интересы Кремля с возможными кровавыми провокациями. Об этом идет речь в нашем материале "Путин не простит: версии и последствия скандала с ЧВК Вагнера в Беларуси".

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По его мнению, больше всего в том, чтобы "подливать масла в огонь", искусственно расшатывать ситуацию в Беларуси, причем независимо от того, кто будет выигрывать выборы, – заинтересована Россия.

"Москве это выгодно. Потому что, если по итогам выборов состоятся серьезные протесты, – возможен один из двух вариантов. Либо ослабление белорусских институтов власти – это в том случае, если Лукашенко "через колено" сломает сопротивление и выступления оппозиции. Либо, если произойдет смена власти, то это будет смена на более слабую и компромиссную фигуру. Но еще более выгоден России вариант силового противостояния в стиле 2010 года или даже более жесткий, желательно с кровью, чтобы Беларусь все-таки попала под санкции США. Потому что это автоматически уменьшает влияние Китая в Беларуси, и тогда Россия остается единственным центром силы в этой стране", – сказал Тышкевич.

Эксперт считает, что Лукашенко боится такого развития событий. Для него даже повторение ситуации формата 2010 года – это кошмарный сон, потому что это разрушает всю внешнеполитическую конфигурацию, которую ему удалось выстроить за последние восемь лет.

"Вопрос не только в том, что задержали "вагнеровцев". Я бы обратил внимание, что белорусские власти прямо заявили, что это "вагнеровцы", и более того – опубликовали фамилии. Беларусь, что называется, "засветила" ситуацию, что, конечно, было очень неприятным сюрпризом для Москвы. Удастся ли благодаря этому предупредить возможные акции протеста после выборов? Думаю, нет. Другой вопрос, насколько эти акции будут массовыми и радикализированными. Как раз Российская Федерация будет работать над тем, чтоб их радикализировать. Я все же надеюсь, что Москве это не удастся сделать", – резюмировал он.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 июля в Беларуси были задержаны 33 боевика российской частной военной компании "Вагнер". Всего же в республику якобы прибыло около 200 российских наемников. После скандального задержания президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности своей страны. На совещании среди прочего поручено усилить охрану границы с Российской Федерацией. Сначала белорусские силовики открыли уголовное производство по статье организация теракта, а потом изменили на возможную организацию боевиками массовых беспорядков.

Также стало известно, что среди задержанных наемников были и те, кто воевал на Донбассе против Украины. В связи с этим и СБУ, и украинский МИД, и Офис президента заявили, что будут настаивать на экстрадиции боевиков группировки Вагнера. На Банковой отметили, что СБУ собрала достаточно доказательств в отношении задержанных. Сейчас идут консультации с белорусской стороной.

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В России странно реагировали. Сначала молчали и не было никакой внятной реакции на задержание десятков россиян, а потом посол РФ в Беларуси в их оправдание говорит, что якобы "вагнеровцы" работают на некую охранную фирму в Беларуси и направлялись в третью страну для выполнения свой работы. Последовала и реакция Кремля на задержание наемников.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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