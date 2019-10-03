Эксперт по евроинтеграции: что известно о новом главе СНБО Алексее Данилове

Алексей Данилов был заместителем Александра Данилюка в СНБО, но до этого поработал и в Раде, в управлял целой областью

Алексей Данилов / Фото: Facebook

Сегодня президент Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны. К этому времени он успел возглавить Луганскую область, поработать парламенте и силен в вопросах европейской интеграции Украины.

Алексей Данилов родился 7 сентября 1962 года в Красном Луче Луганской области. Освоил специальность ветеринара в Старобельском совхоз-техникуме, после чего выучился на учителя истории в Луганском государственном педагогическом университете им. Т. Шевченко. Женат, имеет четырех детей.

В 2000 году окончил Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля по специальности магистр менеджмента и Луганский институт внутренних дел МВД Украины по специальности юрист.

До 1994 года занимался предпринимательством.

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Политическая карьера

С 1994 года по 1997-й занимал должность председателя Луганского городского совета.

2000-й год – советник Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства.

2002-2005 гг. – заместитель директора Института европейской интеграции и развития.

С февраля по ноябрь 2005 года занимал должность председателя Луганской облгосадминистрации

С декабря 2005-го по май 2006 года – заместитель директора Института европейской интеграции и развития.

Потом он до ноября 2007 года был народным депутатом Верховной Рады Украины V созыва (от Блока Юлии Тимошенко). Член Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления.

С 2007 года был заместителем директора Института европейской интеграции и развития, пока 23 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский не назначил Данилова заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", в 20-х числах сентября Александр Данилюк подал заявления об отставке и ждал, пока глава государства приедет из США. В итоге 30 числа Зеленский уволил секретаря СНБО Александра Данилюка.

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