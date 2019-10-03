Зеленский назначил Данилова новым секретарем СНБО (дополнено)

Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом говорится в указе главы государства №733/2019, обнародованном 3 октября.

Напомним, предыдущий секретарь СНБО – Александр Данилюк – подал заявление об увольнении ранее 27 сентября, до рабочего визита президента в США, где он принимал участие в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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Президент освободил Александра Данилюка от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны 30 сентября, таким образом, приняв заявление о его отставке.

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Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк был назначен соответствующим указом президента от 28 мая 2019 года. После своего назначения он рассказывал, как должен работать СНБО.

Также напомним, что предыдущая должность Данилова была заместитель секретаря СНБО, на которую он был назначен указом Зеленского №551/2019.

Согласно информации из открытых источников, Данилов в 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию. Народный депутат Украины 5-го созыва (с мая 2006 по ноябрь 2007 года).

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