Зеленский уволил секретаря СНБО Александра Данилюка

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны, таким образом, приняв заявление о его отставке.
Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства 30 сентября.
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"Освободить Данилюка Александра Александровича от должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", – гласит текст документа.
Напомним, что о желании секретаря СНБО уйти в отставку стало известно еще 27 сентября, но на Банковой отметили, что заявление было написано несколькими днями ранее – до рабочего визита президента в США, где он принимал участие в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Позже Данилюк подтвердил, что подал заявление об отставке с занимаемой должности и что остается на должности до принятия решения Владимиром Зеленским.
Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк был назначен соответствующим указом президента от 28 мая 2019 года. После своего назначения он рассказывал, как должен работать СНБО.
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