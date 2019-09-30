Зеленский уволил секретаря СНБО Александра Данилюка

Александр Данилюк / Фото: СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны, таким образом, приняв заявление о его отставке.

Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства 30 сентября.

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"Освободить Данилюка Александра Александровича от должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", – гласит текст документа.

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Напомним, что о желании секретаря СНБО уйти в отставку стало известно еще 27 сентября, но на Банковой отметили, что заявление было написано несколькими днями ранее – до рабочего визита президента в США, где он принимал участие в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Позже Данилюк подтвердил, что подал заявление об отставке с занимаемой должности и что остается на должности до принятия решения Владимиром Зеленским.

Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк был назначен соответствующим указом президента от 28 мая 2019 года. После своего назначения он рассказывал, как должен работать СНБО.

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