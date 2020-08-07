Эксперты объяснили, зачем Зеленскому Кравчук в переговорах по Донбассу

Глава делегации в ТКГ медийная персона и это даже может усилить позиции Украины

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук нужен власти таким себе "рупором" переговорного процесса по Донбассу: его роль будет в том, чтобы публично объяснять обществу о ситуации в переговорах, в том числе и оправдывать возможные неудачи. Об этом говорится в нашем материале "Старая гвардия на маневрах: зачем Кравчук и Фокин нужны в переговорах по Донбассу".

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Эксперты в один голос отмечают, что работу ТКГ по-прежнему будет курировать первый замглавы делегации Алексей Резников. Поэтому перед Кравчуком будет стоять отдельная задача.

"Думаю, Кравчук на переговорах будет отражать исключительно стратегию Банковой. А еще он нужен прежде всего для того, чтобы комментировать процесс на телеэкранах для украинской аудитории. Он сам сказал, что переговорный процесс требует публичности. Но вот лично у меня возникают опасения. Я не исключаю того, что Зеленский будет готовить какие-то уступки. И вот Кравчук будет обращаться к патриотической части населения, чтобы эти уступки оправдывать и объяснять. Вот мне кажется в этом основная роль Кравчука, которому самому, кстати, нравиться, как учителю все разъяснять", – сказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог, профессор Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань и добавил, что в случае провала переговоров, Кравчук будет разъяснять причины.

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А вот политолог Вадим Карасев считает, что медийность Леонида Кравчука даже усилит позиции Украины.

"Кучма при всех его достоинствах – не медийный политик. А Кравчук – медийный. И он начинает объяснять, разъяснять, публично расставлять акценты. Потому его приход в группу – это скорее активизация ТКГ, активизация украинской позиции", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", после своего назначения в ТКГ Леонид Кравчук уже озвучил возможные компромиссы на переговорах с Россией. Ему не нравится идея особого статуса Донбасса, но он не исключает вариант с особой системой управления ОРДЛО. Еще одним компромиссом называет появление свободной экономической зоны в этом регионе, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально. Также Кравчук назвал условие, при котором Украина откажется от "минского формата".

Видео: "Украина 24"

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