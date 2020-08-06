"Старая гвардия" на маневрах: зачем Кравчук и Фокин нужны в переговорах по Донбассу

Переговоры о мирном урегулировании на Донбассе входят или уже вошли в новую фазу. События на переговорах и вокруг них убедительно свидетельствуют, что там происходят некие процессы, способные в конечном итоге изменить логику диалога и повлиять на его результаты. Но вот в какую сторону повернется переговорный процесс?

Берлинский "прорыв"

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На протяжении многих месяцев на переговорном фронте стояло относительное затишье. Если в ходе очередных встреч в рамках Трехсторонней контактной группы, контактов на уровне советников президентов Украины и России, либо же в ходе челночных вояжей представителей Киева и Москвы в Берлин и Париж и достигались какие-то соглашения, то это были соглашения из разряда "мелких шагов по направлению", но отнюдь не "большого прыжка". Даже 11-часовые переговоры в Берлине политических советников участников нормандского формата, состоявшиеся 3 июля, казалось, не дали сколь-либо ощутимого результата.

По крайней мере, после переговоров стороны по-разному оценили их итоги: если по словам главы Офиса президента Андрея Ермака встреча в Берлине "на шаг приблизила проведение саммита в Нормандском формате", то его российский визави – замглавы Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак дал противоположенную оценку. Отметив, что о такой встрече говорить еще очень рано. "Необходимо выполнить в полном объеме те решения, которые были приняты на саммите 9 декабря. А это десятки законов, которые нужно не только разработать, но и согласовать с Донбассом", – сказал Козак.

Тем не менее, именно эта встреча сделала возможной подписание в рамках ТКГ договоренности о прекращении огня. В Берлине этот вопрос был ключевым, по результатам обсуждений стороны, по сути, сгенерировали "дорожную карту" для ТКГ, которая через двадцать дней привела переговорщиков к заключению соглашения о перемирии.

Но эта встреча послужила толчком и к другим событиям – ультиматуму Дмитрия Козака, и ответной тактической игре Киева в Трехсторонней контактной группе.

Почему Козак пошел на ультиматум

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27 июля – в день, когда началось перемирие на Донбассе Дмитрий Козак отправил своим коллегам по переговорах в рамках советников глав государств Нормандской четверки письмо, в котором недвусмысленно выразился о нецелесообразности продолжения "содержательных" переговоров в таком формате. По его мнению, формат может быть сохранен исключительно для обсуждения вопросов "организационно-технического обеспечения глав государств и правительств" Нормандского формата. Предметные же переговоры следует передать на уровень МИД.

"Письмо господина Козака, на мой взгляд, – это скорее о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу", – прокомментировал шаг российского визави глава ОП Андрей Ермак.

Полностью согласны с этой версией и наблюдатели. При этом они называют и другие возможные мотивы действий замглавы администрации Путина.

"Соглашение о перемирии создало иллюзию, что в переговорном процессе сплошной прорыв. На самом деле это далеко не так. Перемирие действительно достигнуто. И действительно соблюдается, что самом по себе, конечно, прорыв: раньше соглашения о прекращении огня начинали нарушаться на второй-третий день. Но вот по другим вопросам есть проблемы. Если коротко: Россия настаивает на решении политической части минских соглашений. Включая внесение в Конституцию особого статуса двух республик. Украина на это не идет, указывая на необходимость решить вопросы безопасности", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

Действительно, на уже упомянутых переговорах в Берлине требование Конституционных изменений и изменений закона об особом статусе Донбасса было ключевым для России. По итогам Украина при поддержке Германии и Франции не уступила Москве. Что, собственно, и вызвало реакцию Козака.

"Здесь могут быть несколько целей у этого письма. Во-первых, повысить ставки в переговорах, попытаться принудить Украину и наших союзников пойти на условия Москвы. Вторая версия – это попытка "выдавить" с переговоров Ермака. Хотя некоторые СМИ пишут, что на самом деле взаимоотношения Ермака и Козака замечательные, а все, что мы видим – хитрая многоходовка, это не так. Но разные источники, в том числе российские, говорят об обратном. Что Козак лично обижен на Ермака за то что, где-то после марта Ермак, фактически, "закрылся". Не идет ни на какие уступки. И что якобы не выполняются какие-то предыдущее договоренности. А потому и в письме есть некоторый намек, что вот украинского советника надо поменять, и тогда переговоры на уровне советников можно будет восстановить", – отмечает Владимир Фесенко.

По его словам, еще одна версия заключается в том, что письмо Козака – попытка Москвы переместить центр переговоров из Нормандского формата в Минск, в ТКГ.

"Намек на это в письме Козака явно есть. Мол, в нормандском формате мы ни о чём не можем договориться украинская сторона все блокирует. А вот в Минске удалось договориться о прекращении огня. И это, нам надо понимать, не только попытка перенести переговоры на уровень Минска. Это попытка вывести за рамки переговоров Германию и Францию, которые в Нормандском формате поддерживают Украину, и которые не присутствуют на уровне ТКГ", – говорит Владимир Фесенко.

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Политолог, профессор Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань также считает, что главная цель ультиматума Козака – надавить на Украину и заставить пойти на уступки по политическому блоку Минских договоренностей.

"Россия таким образом пытается оказать давление на Украину, с другой стороны – это все делается с целью оказать давление на наших западных союзников. Вот, мол, Киев не идет на компромисс. И, конечно, это делается на внутреннюю аудиторию – как российскую, так и украинскую. В Украине, кстати, этот тезис агрессора – о том, что именно Киев не хочет идти на компромисс, не приближает мир, что Зеленский – тот же самый Порошенко активно раскручивает пророссийская оппозиция", – отмечает Алексей Гарань.

Ответ Украины

Практически параллельно вышеописанным событиям серьезные изменения и Трехсторонней контактной группе. Украинскую делегацию покинул ее руководитель Леонид Кучма. Как отмечали многие эксперты – скорей всего в связи с усталостью и почтенным возрастом (9 августа Леониду Даниловичу исполнится 82 года). Очевидно, что что многие ожидали "омоложения" делегации – пост руководителя, в том числе, прочили заместителю Кучмы в ТКГ, вице-премьеру Алексею Резникову, который де-факто и так держит все нити переговоров в Минске в своих руках. Однако назначение стало в определенной мере неожиданностью: пожилого Кучму на посту заменил еще более пожилой первый президент Украины Леонид Кравчук. Чуть позже в группу подтянули и экс-премьера Украины Витольда Фокина.

Витольд Фокин, которому в октябре исполнится 88-м руководил правительством УССР, а затем первым правительством независимой Украины, вместе с Кравчуком подписывал в Беловежской пуще соглашении о ликвидации СССР. Фокин с 1993 года руководите общественной организацией Международный фонд гуманитарных и экономических связей Украины с Российской Федерацией, а с начала 2000-х – Луганским землячеством в Киеве. "Его знают на Донбассе, он с 16 лет в шахте. И мы хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс. Чтобы он мог сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно, люди, которые там живут", – пояснил предложение привлечь к переговорам Витольда Фокина новый глава ТКГ.

Впрочем, эксперты отмечают, что тесные личные связи с Фокина с Донбассом, равно как и связи первого президента Украины с российским истеблишментом, остались далеко в прошлом.

"Если говорить о каких-то личных связях, то конечно, украинская делегация в этом потеряла. Леонид Кучма с Борисом Грызловым (глава российской делегации, экс-спикер Госдумы РФ) работали на своих должностях одновременно некоторое время. Трудно сказать, насколько близкими там были контакты, но они были. Но к тому времени Фокин давно был на пенсии, а Леонид Кравчук – просто народным депутатом. Поэтому, когда речь идет о назначении Кравчука, нужно говорить в первую очередь не о связах, а о статусности. Первый президент Украины – это очень высокий статус. Что касается Фокина, то, конечно, это человек с огромные=м опытом, бывший премьер. Но все это в прошлом. Он, к сожалению, давно оторван от контекста, потому на политические решения влиять не может. Тем более на переговорный процесс. Я не знаю, как он может там помочь", – отмечает Владимир Фесенко.

По словам политолога, эти назначения можно рассматривать, как часть тактической игры Украины вокруг переговоров вообще и в ответ на демарш Козака в частности.

"Козак поставил ультиматум и намекнул на перенос центра переговоров в ТКГ. Украина ответила на это политическими пенсионерами в ТКГ. Это такая тактическая игра которую можно будет потом скорректировать и возвратится к работе в формате советников или Нормандской четверки. Потому что, как бы мы этого не хотели, все самые важные и продуктивные решения были приняты в этих форматах", – отмечает Владимир Фесенко.

Новые лица, новые задачи

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Впрочем, было бы в корне неправильно говорить, что эксперты полностью списывают со счетов работу ТКГ на данном этапе. Как отмечают политологи в один голос, работу ТКГ по-прежнему будет "курировать" первый замглавы ТКГ Алексей Резников. Что же касается Леонида Кравчука и Витольда Фокина, то перед ними стоят отдельные задачи.

"Думаю Кравчук, на переговорах будет отражать исключительно стратегию Банковой. А еще он нужен прежде всего для того, чтобы комментировать процесс на телеэкранах для украинской аудитории. Он сам сказал, что переговорный процесс требует публичности. Но вот лично у меня возникают опасения. Я не исключаю того что Зеленский будет готовить какие-то уступки. И вот Кравчук будет обращаться к патриотической части населения, чтобы эти уступки оправдывать и объяснять. Вот мне кажется в этом основная роль Кравчука, которому, самому кстати, нравиться, как учителю все разъяснять", – говорит Алексей Гарань.

С другой стороны, пор его словам, возможен и противоположенный вариант: если переговоры ни к чему не приведут, Кравчук будет разъяснять почему.

"Я не исключаю и того, что на самом деле (на переговорах, – авт) ничего не произойдет. И тогда будут говорить, что, вот мы хотели мира, сделали все, но Россия снова все срывает", – отмечает Алексей Гарань.

Политолог Вадим Карасев считает, что медийность Леонида Кравчука даже усилит позиции Украины.

"Кучма при всех его достоинствах – не медийный политик. А Кравчук – медийный. И он начинает объяснять, разъяснять, публично расставлять акценты. Потому его приход в группу – это скорее активизации ТКГ, активизации украинской позиции", – отметил Вадим Карасев в комментарии сайту "Сегодня".

По его словам, с приходом Кравчука и Фокина Украина попытается сместить акценты в переговорах.

"У России был и остается главным акцент на политической составляющей минских соглашений, Украина ранее настаивала на выполнении пунктов блока безопасности. А сейчас к вопросам безопасности прибавились вопросы экономической реинтеграции. Отсюда заявления о свободной экономической зоне на Донбассе. Дело в том, что, когда подписывались минские соглашения, экономики ЛДНР были все еще интегрированы. Вспомним: там работали предприятия, которые платили налоги в Украине. Ситуация изменилась после 2017 года, и сегодня экономика ОРДЛО скорее интегрирована с российской. Поэтому у нас с ОРДЛО не возможен даже "приднестровский вариант" – Приднестровье ведь активно торгует даже с ЕС через Молдову. И вот, как я думаю, Украина хочет решить вопросы безопасности, затем вопросы экономической интеграции, ну и затем уже браться за политическую часть. Это обновленная повестка, которую попытается решить Украина", – говорит Вадим Карасев.

В любом случае, как отмечаю эксперты, многое будет зависеть от того, как долго продлится перемирие.

Каким видит цели своей работы во главе украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, смотрите в сюжете:

Видео: "Украина 24"

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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