Украина может отказаться от "минского формата": Кравчук назвал условие

Киев не будет мириться с ультимативной позицией Москвы

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук назвал условие, при котором нужно будет менять нынешний формат переговоров.

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"Я хочу попробовать что-то сделать... Если это не удастся и взамен ничего не будет предложено, и снова "делайте только то, что мы (Россия – ред.) хотим", тогда я и сам скажу, что "минский формат" исчерпал себя, ведь Украина сделала все, что могла... Если мы упремся в тупик и станем неспособными решить этот вопрос, значит, нужно искать другой формат", – заявил Кравчук, передает УНН.

Ранее Кравчук назвал два возможных компромисса на переговорах с Россией по Донбассу

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Напомним, Леонид Кравчук 30 июля стал главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, заменив там Леонида Кучму.

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Как известно, в декабре прошлого года в "нормандском формате" были достигнуты договоренности по Донбассу, из которых частично выполнена только одна – обмен пленными. А вот главное требование – прекращение огня – Россия до сих пор отказывается выполнить.

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