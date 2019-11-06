Эксперты рассказали, почему Зеленскому не стоит ехать в США

Фото: AFP

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Украинские эксперты считают, что президенту Владимиру Зеленскому не стоит отправляться с официальным визитом в Вашингтон в случае получения приглашения от Дональда Трампа.

Как отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Вадим Карасев , "по итогам визита Украина ничего не выиграет, а вот проиграть может".

"В той политической ситуации в которой пребывает сегодня Трамп, я имею ввиду процедуру импичмента, американский президент, конечно, нуждается в таком визите. Он, наверное, ждет поддержки, во-первых. Во-вторых, это даст Трампу козыри в процессе по импичменту. Он сможет утверждать, что никаких услуг от Зеленского ему не нужно, что, вот был визит без каких-либо взаимных услуг. Но вот нужен ли визит Зеленскому? Сам факт визита может рассорить украинского президента с демократами. Это большие риски. Даже если Трамп в итоге не будет отправлен в отставку и выиграет президентские выборы. В любом случае сейчас такой визит будет рассматриваться в контексте импичмента Трампа", – сказал политолог.

По мнению Карасева, визит в США на данный момент не гарантирует Украине каких-либо выгод.

"Для чего ехать? Мы можем, например, рассчитывать, что Трамп поддержит нас по "нормандскому" формату? Я не думаю, что даже с такой поддержкой французы и немцы пересмотрят свою позицию. Потому ехать, думаю, не стоит", – сказал политолог.

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Такого же мнения придерживается и председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко .

"Специалисты по США и международным отношениям отмечают, что вообще не стоит ездить с официальными визитами в предвыборный период. Эффект, как правило, минимальный. Это первое. И второе – ситуация в США, как известно, сейчас конфликтная. Подливать масла тем или иным образом в этот внутренний конфликт не стоит", – говорит политолог.

Фесенко также отмечает, что никаких принципиальных преференций Украина сейчас по итогам визита не получит.

"Оружие? Ну, получили мы Javelin. Это почти максимум того, что мы хотели. Ожидать кардинального увеличения помощи? Вряд ли это случится. Если даже мы запросим резкого увеличения помощи, это сразу вызовет подозрения у демократов: нет ли там какой-то сделки. Статус основного союзника США вне НАТО нам тоже в нынешней ситуации вряд ли дадут. Наконец, Зеленский хотел, чтобы США вошли в "нормандский формат", но Трамп продемонстрировал, что холодно относится к такой перспективе", – сказал политолог.

Накануне в Конгрессе США было обнародована копия письма Дональда Трампа Владимиру Зеленскому . В нем американский президент выражает украинскому коллеге поддержку и приглашает встретиться в Белом доме, как только они смогут подобрать время. Письмо датировано 29 мая.

При этом ранее на пресс-конференции Трамп подтвердил намерение пригласить Зеленского с визитом в США. "Я бы сказал, что, безусловно, приглашу его. Я бы хотел, чтобы он приехал в Белый дом, я думаю, он и сам этого хочет", – сказал Трамп.

Сайт "Сегодня" также сообщал, что Трамп заявил о скорой встрече с Зеленским в Белом доме .

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что в июле Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена, чтобы очернить его отца. Джо Байден является самым вероятным кандидатом в президенты США от демократов на выборах в 2020 году и, соответственно, главным противником Трампа.

Несмотря на то, что и в Киеве, и в Вашингтоне факт давления отрицали, нижняя палата Конгресса все же инициировала процедуру импичмента.

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