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Американский президент объявил о подготовке встречи со своим украинским коллегой в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме, пишет в воскресенье, 3 ноября, Reuters.

По словам американского президента, он хотел бы, чтобы встреча состоялась в скором времени в Белом доме. Трамп уверен, что Зеленский примет его приглашение.

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"Полагаю, я говорил с ним дважды. Я бы очень хотел, чтобы он приехал в Белый дом, если он хочет приехать. И я думаю, что он хотел бы приехать. Полагаю, он приедет очень скоро", отметил он.

Американский лидер не уточнил сроки визита Зеленского. "Он – хороший человек. Он был избран во время невероятной коррупции в Украине, которая сильно меня беспокоит", – заключил глава американского государства.

В тренде Трамп заявил о скорой встрече с Зеленским в Белом доме

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что в июле Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена, чтобы очернить его отца. Джо Байден является самым вероятным кандидатом в президенты США от демократов на выборах в 2020 году и, соответственно, главным противником Трампа.

Несмотря на то что и в Киеве, и в Вашингтоне факт давления отрицали, нижняя палата Конгресса все же инициировала процедуру импичмента.

В ответ на это республиканцы американского Сената внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса резолюцию с осуждением расследования в рамках процедуры импичмента.

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