Эксперты возмущены интервью Коломойского о возобновлении сотрудничества с Россией

А специалисты энергорынка ставят в один ряд с прозвучавшими заявлениями возобновление импорта света из России

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Игорь Коломойский дал интервью американскому изданию The New York Times, в котором заявил о том, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией.

Эксперты в Украине возмущены идеями отказаться от евроинтеграционного курса Украины по причине того, что Кремль все равно сильнее.

Политологи также резко высказались о тезисе, что к войне на Донбассе Украину принуждают США. Также они поражены словами о том, что за пять-десять лет можно забыть о пролитой крови. Кто стоит за этими словами и почему следует относиться к ним серьезно? Мнения экспертов собрали корреспонденты "Сегодня".

Пять лет длится война между Украиной и Россией, 13 тысяч погибших, неоконченная борьба за независимость и евроинтеграция. И вот одна из самых влиятельных неправительственных персон Украины, человек, приближенный к президенту, предлагает, по оценкам экспертов, сдаться и повернуть в сторону Кремля.

Однозначное заключение делает журналист американского издания. Антон Трояновский взял интервью у Игоря Коломойского. Вот цитаты из статьи в "The New York Times":

"Стало понятно, что ЕС и НАТО никогда не примут Украину. Лучше это признать и больше даже не пытаться. Нет смысла тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы привлечь нас к новому Варшавскому договору".

"Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят войны. А вы, Америка, заставляете нас воевать и даже не даете нам денег на это".

"Мы возьмем у россиян 100 млрд. долл. Я думаю, что они охотно дали бы их нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги!".

"Дайте 5-10 лет, и о пролитой крови забудут".

Сказанное ошеломило экспертов. Это и неудивительно, говорят они. Даже профессиональные политологи признаются, что им трудно подбирать слова.

"Мне было противно, в очередной раз он пробивает дно. Коломойский наговорил достаточно для того, чтобы в нормальной стране было бы возбужденно против него дело. А он еще неоднократно говорил, что в Украине гражданская война, Крым Россия не вернет. По сути это можно инкриминировать как призывы к изменению государственных границ", – заявляет политолог Тарас Березовец.

А вот энергетические эксперты не удивляются. Украина еще полтора месяца назад отступила от евроинтеграционных стремлений, считают они, и возобновила сотрудничество с Россией, взяла у Кремля пока не 100 млрд. долл., но рекордные объемы киловатт.

"Этим занимается исключительно один человек — Игорь Коломойский. Он хочет получить любой ценой, даже ценой независимости государства, собственные экономические выгоды", – говорит президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

То есть, речь идет о предпочтении киловатт из России, несмотря на то, что Украина имеем собственную генерацию.

"Такой большой объем импорта привёл к тому, что "Энергоатом" свои несчастные 10% не мог продать по достойной цене", – говорит медиа-директор ассоциации "Украинский ядерный форум" Ольга Кошарная.

Российская электроэнергия уже вытесняет украинскую. Отечественную генерацию уничтожают, твердят специалисты. А это, считают они, – энергокапитуляция. Об этом не первый месяц говорят профильные эксперты. Со всей экономикой такого не случится, обещает министр Милованов.

"Идея того, что мы должны принимать финансирования внешнее из России, а не с МВФ, я с этой идеей не согласен", – говорит министр развития экономики Украины Тимофей Милованов.

Но достаточно ли будет несогласия министра, или верх таки возьмет слово бизнесмена? – задают вопрос эксперты.

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