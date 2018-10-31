Ельченко: Незаконные выборы на Донбассе могут спровоцировать новую вооруженную агрессию РФ

Представитель Украины напомнил, что местные выборы на территории Донецкой и Луганской областей должны проходить согласно украинскому законодательству

На заседании Совета Безопасности ООН насчет ситуации на оккупированных территориях Украины постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что незаконные выборы на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей могут стать новой отправной точкой вооруженной агрессии России.

"Есть признаки того, что эти так называемые выборы могут стать новой отправной точкой для нового цикла вооруженной агрессии", – заявил Ельченко.

Представитель Украины напомнил, что местные выборы на территории Донецкой и Луганской областей должны проходить согласно украинскому законодательству.

Он также рассказал о продолжающихся нарушениях Россией конвенции ООН по морскому праву в Азовском море: "За последние 6 месяцев Россия остановила более 200 судов, которые следовали в порты Мариуполя и Бердянска".

Ранее восемь стран – членов Европейского Союза в Организации Объединенных Наций призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированной части Донбасса.

Напомним, что незаконные "выборы" в "Л/ДНР" запланированы на 11 ноября, а оккупанты уже проводят соответствующую "работу" с населением. Как стало известно от Главного управления разведки Минобороны Украины, на Донбассе ФСБ "внушает" боевикам и мирным жителям, за кого нужно голосовать. Российские кураторы подталкивают людей на "правильный выбор".