Ельченко: Незаконные выборы на Донбассе могут спровоцировать новую вооруженную агрессию РФ

Сегодня, 01:03

Представитель Украины напомнил, что местные выборы на территории Донецкой и Луганской областей должны проходить согласно украинскому законодательству

Владимир Ельченко. Фото: twitter
Владимир Ельченко. Фото: twitter

На заседании Совета Безопасности ООН насчет ситуации на оккупированных территориях Украины постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что незаконные выборы на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей могут стать новой отправной точкой вооруженной агрессии России. 

"Есть признаки того, что эти так называемые выборы могут стать новой отправной точкой для нового цикла вооруженной агрессии", – заявил Ельченко.

Представитель Украины напомнил, что местные выборы на территории Донецкой и Луганской областей должны проходить согласно украинскому законодательству.

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Он также рассказал о продолжающихся нарушениях Россией конвенции ООН по морскому праву в Азовском море: "За последние 6 месяцев Россия остановила более 200 судов, которые следовали в порты Мариуполя и Бердянска".

Ранее восемь стран – членов Европейского Союза в Организации Объединенных Наций призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированной части Донбасса.

Напомним, что незаконные "выборы" в "Л/ДНР" запланированы на 11 ноября, а оккупанты уже проводят соответствующую "работу" с населением. Как стало известно от Главного управления разведки Минобороны Украины, на Донбассе ФСБ "внушает" боевикам и мирным жителям, за кого нужно голосовать. Российские кураторы подталкивают людей на "правильный выбор".
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Источник:

Интерфакс-Украина

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