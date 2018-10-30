Восемь стран Евросоюза в ООН призвали РФ остановить подготовку к незаконным выборам на Донбассе
Британский дипломат заявила, что это заявление демонстрирует последовательность позиции ЕС относительно Украины
Восемь стран – членов Европейского Союза в Организации Объединенных Наций призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированной части Донбасса.
Соответствующее заявление от имени восьми стран – членов Евросоюза перед началом заседания Совета безопасности ООН зачитала постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс на брифинге, который транслировался на сайте Организации. К этому заявлению присоединились Великобритания, Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Италия, Бельгия и Германия.
Британский дипломат заявила, что это заявление демонстрирует последовательность позиции ЕС относительно Украины.
"Мы как государства – члены Европейского Союза полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ", – говорится в заявлении.
"Мы осуждаем незаконные так называемые "выборы", запланированные на 11 ноября на неподконтрольных правительству территориях в так называемых "Луганской народной республике" и "Донецкой народной республике". Если они состоятся, эти незаконные выборы будут противоречить обязательствам, сделанным в соответствии с Минскими соглашениями и нарушат украинское законодательство", – отмечается в заявлении.
В нем отмечается, что любые подобные незаконные выборы будут несовместимы с суверенитетом и территориальной целостностью Украины.
"Мы призываем международное сообщество объединить усилия, чтобы выступить против этих незаконных выборов, которые только могут способствовать подрыву усилий, направленных на достижение мира в регионе. Мы настоятельно призываем сепаратистов отказаться от планов проведения выборов и призываем Россию использовать ее значительное влияние с целью остановить проведение этих так называемых выборов", – добавили авторы заявлении.
Напомним, что незаконные "выборы" в "Л/ДНР" запланированы на 11 ноября, а оккупанты уже проводят соответствующую "работу" с населением. Как стало известно от Главного управления разведки Минобороны Украины, на Донбассе ФСБ "внушает" боевикам и мирным жителям, за кого нужно голосовать. Российские кураторы подталкивают людей на "правильный выбор".
Также сообщалось, что боевики заставляют людей в ОРДЛО идти на "выборы". Оккупанты шантажируют и запугивают местных жителей, чтобы обеспечить максимальную явку на "избирательные участки".