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Елисеев о поездках Волкера на Донбасс: Россияне боялись этих визитов

16 ноября, 09:06

Зеленюк Кристина

Россияне следили за визитами американского дипломата в зону ООС

/ Фото: Getty Images

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, которая уходит в отставку с поста главы европейской дипломатии, за время своей каденции ни разу не была на Донбассе, в то время как спецпосланник Госдепартамента США по Украине Курт Волкер был очень частым гостем в зоне операции Объединенных сил .

Об этом бывший заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко по внешнеполитическим вопросам Константин Елисеев рассказал в интервью сайту "Сегодні" .

"С Куртом Волкером мы говорили, что, возможно, стоит его офис в Авдеевке учредить, чтобы россияне, наконец, придерживались режима прекращения огня. Но это факт, россияне действительно следили за ним и очень боялись этих визитов. Они очень боялись, что вскроется, что это российские войска и силы", – рассказал украинский дипломат.

Напомним, в конце сентября спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Во время контактов Порошенко с США вопросы "Бурисмы" и Байдена не затрагивались": интервью с Константином Елисеевым" .

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Донбасс елисеев могерини Курт Волкер

Источник: Сегодня

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