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  1. Новости политики

Емец нашел причины своей отставки в деятельности Супрун

30 марта, 21:22

Елена Вус

Он убежден, что оказание помощи стационарного уровня простым людям будет невозможным из-за реформы Супрун

Бывший министр здравоохранения Илья Емец видит причину своей отставки в позиции бывшей главы Минздрава Ульяны Супрун.

Об этом он заявил сразу после голосования Рады за его отставку, передает hromadske.

"Я думаю, основания такие: что нашей командой было представлено продолжение реформирования здравоохранения, оно не понравилось нашим главным оппонентам — это исполняющая обязанности (министра здравоохранения Ульяна — ред.) Супрун, которая за три, по-моему, года продолжает, ну будем так говорить, уничтожать стационарный уровень помощи", — сказал он.

Емец убежден, что оказание помощи стационарного уровня простым людям будет невозможным из-за реформы Супрун.

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Также он добавил, что говорил о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским, но подробностей не привел.

"Так сложилось, что с сегодняшнего дня решением парламента мои полномочия как министра здравоохранения прекращены. Я принимаю этот выбор и в дальнейшем сосредоточу свои усилия на спасении человеческих жизней, как профессиональный врач и руководитель медицинского учреждения", – написал он в своем Telegram-канале.

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Обращаясь к политикам и народным избранникам, Емец напомнил, что человек, его жизнь и здоровье являются высшей ценностью государства.

"Это и есть настоящий смысл работы государства. Всегда помните, что политические распри пройдут, а утраченные человеческие жизни не вернешь", – подчеркнул он.

"В эти тяжелые времена не имеют никакого значения чьи-то личные политические амбиции. Поэтому прошу отложить все споры, разногласия и политические игрища и дать решительный бой настоящему, невидимому врагу – коронавирусу...Я желаю ответственным должностным лицам мудрости принимать в эти нелегкие времена правильные и смелые решения. И всем украинцам желаю быть здоровыми", - резюмировал Емец.

Напомним, 30 марта депутаты отправили Илью Емца в отставку. Новым министром зравоохранения стал Максим Степанов.

Все подробности в спецтеме Заседание Рады в карантин

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