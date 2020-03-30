Ответ на кризис: Рада уволила министра финансов и главу Минздрава, а на новых не хватило голосов

Верховная Рада в период эпидемии коронавируса и приближающегося экономического кризиса временно оставила страну без министра здравоохранения и министра финансов. Уволив, согласно поданным заявлениям предыдущих министров – Илью Емца и Игоря Уманского – парламент не смог одобрить кандидатуры новых руководителей Министерства охраны здоровья и Министерства финансов соответственно.

Министры попросили замену

Илья Емец и Игорь Уманский были назначены на должности министров 4 марта нынешнего года, то есть 26 дней назад, когда Верховная Рада утвердила премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля и "закрыла" вакансии в руководстве большинства министерств.

Слухи об увольнении Емца и Уманского начали ходить на прошлой неделе. Отставку Уманского связывали с недовольством парламентских политических сил и Офиса президента качеством работы над законопроектом о секвестре бюджета (рассматривался парламентом также сегодня, и также был провален). Что касается министра здравоохранения, то его увольнение может быть связано с разногласиями по вопросам противодействия эпидемии. Как стало известно, накануне Емец и Уманский подали заявления об отставке по собственному желанию.

"Смотрите, они написали по собственному желанию. Если люди видят, что они дальше не могут помогать команде в том темпе, в котором команда работает, или у них другой взгляд на дела, то они вправе написать заявление. Мы вправе его рассмотреть и удовлетворить", - комментировал ситуацию до голосования первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Игоря Уманского на должности министра финансов должен был заменить Сергей Марченко – человек не новый в кабинетах власти. Марченко работал на госслужбе в различных госструктурах с 2002 года, был заместителем министра финансов и заместителем главы администрации президента Петра Порошенко.

Что касается крайне важной в нынешней ситуации должности министра здравоохранения, то на этот пост была подана кандидатура Максима Степанова. Степанов также работал в различных госорганах – в частности, в Государственной налоговой администрации. Был заместителем, затем главой (при президенте Порошенко) Одесской облгосадминистрации.

Также в этот день парламентарии планировали "закрыть" вакансию руководителя Министерства энергетики и защиты окружающей среды: когда формировалось новое правительство Дениса Шмыгаля, руководитель этого министерства назначен не был. На вакантную должность депутатам было предложено рассмотреть кандидатуры Ольги Богуславец, занимавшей пост гендиректора директората энергетических рынков Министерства энергетики.

Голосов нет

В повестке дня Верховной Рады, помимо кадровых, значилось много крайне важных в текущих условиях вопросов. В том числе вопросы изменения госбюджета, вопросы, связанные с преодолением эпидемии коронавируса. Также не исключалось, что в этот день могут быть рассмотрены законопроекты, утверждение которых позволит получить кредит МВФ и предотвратить дефолт Украины. Именно вокруг них ожидались настоящие баталии. Однако "провал" кадровых вопрос стал настоящей неожиданностью, в том числе для самих парламентариев.

В тренде Министр здравоохранения Илья Емец и глава Минфина Игорь Уманский подали в отставку

По регламенту спикер Дмитрий Разумков поставил на голосование сперва увольнение министра финансов и здравоохранения. Эти решения получили поддержку – за увольнение Уманского проголосовало 249 народных депутатов. За увольнение Емца – 271.

Затем пришел черед неожиданностей. Для назначения Сергея Марченко новым министром финансов не хватило всего 3 голосов – его кандидатуру поддержали 223 народных депутата при необходимых 226. В свою очередь Максима Степанова на пост министра здравоохранения поддержало только 117 народных депутатов, что также не хватило для назначения. После этого спикер Дмитрий Разумков сообщил, что президент попросил снять с повестки дня вопрос о назначении Ольги Буславец министром энергетики.

Будет переголосование?

Как рассказала в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат (фракция "Слуга народа") Ирина Верещук, в монокоалиции "поражены безответственностью коллег, которые в такой сложный для страны момент оставили ее без руководителя Министерства здравоохранения и Министерства финансов".

"Нужно, чтобы народ знал имена всех тех, кто поступил так безответственно. И не важно – из оппозиции эти люди или из нашей фракции. Сейчас не время играться в политиканство, потому что это может иметь очень серьезные последствия для страны", – отметила народный депутат.

По словам Ирины Верещук, и.о. министра не имеет права подписи под отдельными распорядительными документами – подписывать их может только министр. Потому отсутствие министра в условиях эпидемии может иметь серьезные последствия.

В свою очередь ее коллега по фракции Александр Качура отметил в комментарии сайту "Сегодня", что в перерыве между двумя внеочередными сессиями (следующая запланирована на 16:30) руководители фракций попытаются найти выход из положения.

"Позицию отдельных моих коллег, мягко говоря, можно назвать безответственной. На мой взгляд люди, которые во время эпидемии не голосуют за такие важные для страны решения, делают из себя политические трупы. Сейчас руководители фракций думают, как решить этот вопрос уже сегодня. Не уверен, что его получится вынести на голосование повторно. Там достаточно бюрократическая процедура. Но если надо (будет), ее пройдут. Думаю, над этим сейчас работают", – отметил Александр Качура. Реклама

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