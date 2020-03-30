Прививка для Кабмина: как Рада со второй попытки назначила министра финансов и главу МОЗ во время карантина

Верховная Рада Украины в понедельник, 30 марта со второй попытки все же смогла назначить новых руководителей Министерства здравоохранения и Министерства финансов. Ими стали, соответственно, Максим Степанов и Сергей Марченко, для утверждения которых понадобилось повторное – уже третье в этот день по счету – внеочередное пленарное заседание парламенты и беседы с руководством фракции.

Первый блин комом

Как уже отмечал сайт "Сегодня", уволив, согласно заявлениям "по собственному желанию", предыдущих руководителей Минздрава Илью Емца и Минфина Игоря Уманского, парламент совершенно неожиданно не смог набрать голоса, чтобы заполнить освободившиеся вакансии.

Кандидатуру Сергея Марченко на должность министра финансов поддержало 223 народных депутата, при том, что для утверждения необходимо было минимум 226 голосов. Максима Степанова на пост главы Минздрава поддержало и того меньше – 217 народных депутатов. За назначение Марченко не голосовали фракции "Оппплатформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина", зато почти в полном составе поддержали "Голос" и группа "Довіра". Что касается Максима Степанова, то здесь наблюдалась несколько иная картина: "Голос" его не поддержал, как и подавляющее большинство депутатов из "Довіри". Зато за его кандидатуру проголосовало 18 нардепов из ОПЗЖ.

Впрочем, эти голоса были бы неважны, если бы не "бунт" в монокоалиции. Которая и в первом и втором случае не додала кандидатам внушительное число голосов. И если оппозиция вполне логично пояснила, что ее голосование продиктовано нежеланием брать ответственность за действия власти, то к депутатам из монокоалиции, не поддержавшим назначения, были вопросы. В том числе, и со стороны коллег, поддержавших решение.

"Я считаю такую позицию (отказ поддержать предложенные кандидатуры, – авт) безответственной. Конечно, всегда к тому или иному решению есть те или иные замечания. И у меня они зачастую есть. Меня, например, тоже не устраивает, что мы принимаем решение по назначению министра, а через двадцать дней принимаем его отставку. Но так бывает, и не только у нас. Мы не первые в мире, кто столкнулся с подобным. И считаю, что когда в стране такая сложная ситуация, нужно прежде всего думать о том, как твоя позиция повлияет на происходящее, поможет она стране и людям, или наоборот. И сейчас считаю, не время для политиканства, меркантилизма. Я свои эмоции могу выразить публично: так не делается. Считаю, что мы должны мобилизоваться и решить этот вопрос", – прокомментировала голосование народный депутат (фракция "Слуга народа") Ирина Верещук.

В то же время ее коллега по фракции Александр Качура отметил, что руководство парламента вместе с руководителями фракций в перерыве между вторым и третьим внеочередным пленарным заседанием попытается найти выход из положения. Такой, чтобы кадровые вопросы можно было переголосовать, не нарушая при этом нормы регламента.

Как нашлись голоса

И решение было найдено: не мудрствуя лукаво, парламентарии просто решили вынести вопросы в зал.

"На ваше рассмотрение выносится проект постановления о назначении Сергея Марченко министром финансов Украины, – сообщил, едва открыв третье внеочередное заседание, первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук. – Согласно регламенту, этот вопрос рассматривается по сокращенной процедуре. Но поскольку мы его уже рассматривали, есть ли необходимость проходить?".

В тренде Министр здравоохранения Илья Емец и глава Минфина Игорь Уманский подали в отставку

Зал ответил вице-спикеру дружным "Голосуем!", после чего вопрос был поставлен на голосование. На табло высветилась цифра "256" – "за". По сути, успех голосования был гарантирован большей "дисциплинированностью" фракции "Слуга народа" – если при первом голосовании лишь 183 депутата из этой политической силы поддержали решение, то при втором – 212.

Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат Александр Качура (фракция "Слуга народа"), депутатов в перерыве между внеочередными пленарными заседаниями смогло убедить руководство фракции.

"Руководство фракции вело переговоры. Ну и мы сами разговаривали с коллегами. В итоге получили позитивное решение", – сказал народный депутат.

А вот президент Владимир Зеленский по "кадровому вопросу" с депутатами дополнительно не разговаривал. Он прибыл в парламент, чтобы поддержать не менее важное решение – законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы", утверждение которого позволит Украине получить финансирование МВФ и избежать дефолта.

Выступление Зеленского в Раде

"Требования к кандидатам были очень высокие, иначе в это ответственное время – никак. Рассчитываю, что Максим Степанов и Сергей Марченко обеспечат эффективную работу министерств и направят усилия на преодоление общей угрозы", – отреагировал на назначение в своем Телеграмм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Что касается голосования за кандидатуру Ольги Богуславец на пост министра энергетики и защиты окружающей среды, то оно в этот день так и не состоялось. На первом по счету внеочередном заседании этот вопрос по просьбе президента был снят с повестки дня и не рассматривался.

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