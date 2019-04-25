Енин объяснил, почему решил уйти с должности замгенпрокурора

Евгений Енин подал в оставку с должности замгенпрокурора – стала известна причина

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Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявляет, что его уход с должности связан, в том числе, с политизацией расследования в уголовном расследовании – так называемом "КурченкоГейт".

"Относительно давления – очень просто... Давить на меня сложно", - сказал он журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о том, оказывалось ли давление на него в ходе расследования.

Говоря о непосредственных причинах ухода с должности, Енин сказал: "Я почувствовал, что ситуация, в частности, вокруг этого уголовного производства (КурченкоГейт – Ред.) искусственно политизирована, моих усилий, чтобы снять излишнюю политизацию, в настоящее время несколько недостаточно… Я никоим образом не жертвую своей карьерой".

"Я абсолютно подтверждаю, что был не согласен с достаточностью на сегодняшний момент доказательств для уведомления этих подозрений. В то же время если кто-то, входящий в группу прокуроров, считает основания достаточными, это его законное право – объявить подозрение или совершить другие процессуальные действия", - сказал он.

При этом Енин отметил, что при проведении процессуальных действий следует соблюдать уголовное процессуальное законодательство.

Отвечая на вопрос о том, содействовал ли генпрокурор Юрий Луценко в расследовании КурченкоГейт, Е.Енин сказал: "У нас с Юрием Луценко происходил целый ряд дискуссий рабочего характера по этому вопросу. Юрий Луценко является административным руководителем и не имеет права вмешиваться в отдельные уголовные производства".

"Ни разу я не изменил присяге. Ни разу, в отличие от некоторых моих коллег и не только в моем ведомстве, я не использовал свое служебное положение для личного обогащения... С конца марта этого года как старший группы прокуроров я не давал никаких комментариев по поводу КурченкоГейт, чтобы не содействовать политизации вокруг этого уголовного производства", – подчеркнул он.

По словам Енина, ряд СМИ в контексте КурченкоГейт распространил информацию, не соответствующую действительности.

"Я не отменял ни одного подозрения. И не только в этом уголовном производстве, но и в других. Я не исключил ни одного прокурора из группы прокуроров. И я никоим образом не препятствовал расследованию как этого уголовного производства, так и ряда других", – сказал он.

Енин рассказал: "На определенном этапе ситуация вокруг расследования сложилась вразрез с моими жизненными принципами. На сегодняшний день, возможно, еще не время и не место рассказать о роли каждого вокруг этой истории, но это время придет, и я более чем уверен, что действиям будет дана соответствующая правовая оценка".

Отвечая на вопрос о том, достоверны ли вызовы для уведомления о подозрении топ-чиновникам в рамках КурченкоГейт, Енин сказал: "Что касается фигурантов данного уголовного производства, я подтверждаю полную аутентичность сделанных вызовов. И это было мое категорическое требование".

Что касается возможности явки фигурантов, то, по словам Енина, "на сегодняшний день они должны явиться, каждому расписано время в течение этого дня". Также, отметил он, адвокаты одного из фигурантов уже были утром в четверг в Генпрокуратуре.

"Далее все необходимые следственные действия будут проводиться, очевидно, уже под руководством нового старшего группы прокуроров", – сказал он.

Что касается порядка своего увольнения с должности Енин пояснил, что написал заявление в среду, после этого рапорт должен быть рассмотрен советом прокуроров, затем отставку должен принять генпрокурор.

Как сообщалось, 24 апреля Енин написал на имя генерального прокурора Луценко рапорт об отставке.

Енин был назначен заместителем генерального прокурора Украины в июне 2016 года.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении бизнесмена Сергея Курченко, который подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против Украины.

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