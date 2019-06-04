ЕНП поддерживает намерение "Народного фронта" стать членом-наблюдателем

"Народный Фронт" приветствует решение наших европейских партнеров и будет продолжать свою деятельность активной политической силы

Фото: REUTERS/Francois Lenoir.

Политическая ассамблея Европейской народной партии – общеевропейского объединения правых и центристских сил – приняла важное решение поддержать намерение политической партии "Народный фронт" приобрести статус наблюдателя. Об этом сообщает пресс-служба "Народного фронта".

Согласно решению ЕНП, при выполнении необходимых условий такой статус будет предоставлен "Народному фронту" после предстоящих выборов в Украине.

"Народный Фронт" приветствует решение европейских партнеров и будет продолжать свою деятельность активной политической силы, которая разделяет общие с нашими союзниками ценности и принципы.

Поздравляем с расширением украинского присутствия в Европейской народной партии другие политические силы Украины, которые уже имеют статус наблюдателя или находятся в процессе его получения", – отметили в "Народном фронте".

Напомним, "Народный фронт" требует не допустить нарушения Конституции в вопросе роспуска Рады.

Кроме того, фракция "Народный фронт" будет поддерживать принятие закона о временных следственных комиссиях и импичменте.

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