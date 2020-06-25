Эпидемия усиливается: в Украине разворачивают больницы второй волны

Люди перестали соблюдать карантинных ограничения и болеют

В Украине начинают разворачивать больницы второй волны для приема заболевших коронавирусом.

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Об этом сообщается в Telegram-канале премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Сегодня зафиксирован очередной антирекорд – почти тысяча новых случаев. Загруженность больниц значительно увеличилась. Это значит, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости", – заявил Шмыгаль.

Украинские медики и эпидемиологи назвали причину такого антирекорда – люди перестали соблюдать ограничения, а местные власти не решается эти ограничения усиливать. Как следствие – значительный рост заболеваемости в соответствующих областях.

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"Похожая модель адаптивного карантина используется не только в Украине. Но в других странах при ослаблении ограничительных мер и соблюдении карантинных правил количество заболевших не растет, а держится на умеренном уровне", – заметил Шмыгаль.

Он считает, что для того, чтобы "не закрывать страну на жесткий карантин", единственный путь – вместе придерживаться ограничений, предложенных в адаптивной модели.

"Это маски, дезинфекция и социальная дистанция. Прошу всех быть честными и с ответственностью относиться к простым правилам", – резюмировал Шмыгаль.

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