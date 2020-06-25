В Украине новый антирекорд по коронавирусу: почти тысяча заболевших за сутки

С начала эпидемии инфекция унесла жизни 1067 украинцев

В Украине продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией. Только за прошлые сутки, 24 июня, в стране обнаружили 994 новых случая инфицирования. Об этом говорят данные мониторинговой системы СНБО.

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Всего с начала эпидемии COVID-19 заболели 40 008 украинцев. Опасная инфекция унесла 1067 жизней (16 человек скончались за последние сутки). А вылечить удалось 17 758 зараженных (349 за последние сутки).

По-прежнему очень высокий рост заболеваемости во Львовской области (+204). Также зафиксирована вспышка в Одесской области (+95).

Третье и четвертое места по числу обнаруженных случаев COVID-19 разделяют Киев и Закарпатье (+85). При этом в Луганской и Херсонской областях заболевших за сутки нет.

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Отметим, что эпидемиологическая ситуация в Украине ухудшается. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ведомство уже работает над развертыванием больниц второй волны. По его словам, необходимо обеспечить медицинской помощью всех людей, нуждающихся в госпитализации.

Также мы сообщали, что власти решили жестко взяться за контроль над соблюдением карантина в стране: в Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями.

Вместе с тем в Украине протестуют медики. Подробнее смотрите в сюжете:

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