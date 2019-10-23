Епифаний встретился с Помпео: о чем глава ПЦУ говорил с госсекретарем США

Митрополит Епифаний и госсекретарь Майк Помпео / Фото: Facebook

Глава Православной церкви Украины митрополит Киевский Епифаний встретился с государственным секретарем США Майклом Помпео и поблагодарил американского дипломата за многолетнюю солидарность и надежную двухпартийную поддержку Штатов, являющуюся чрезвычайно важной для укрепления независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ на странице митрополита в Facebook.

Глава церкви рассказал госсекретарю о вызовах, стоящих перед ПЦУ, в частности, о позорной ситуации со свободой религии и вероисповедания на оккупированных территориях Донбасса и аннексированного Крымау.

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В ответ Помпео подчеркнул, что США защищали и будут защищать право каждого человека на свободу вероисповедания и возможность молиться в соответствии со своим выбором.

"Поэтому надеемся, что Вашингтон и впредь будет оставаться непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, в деле защиты религиозной свободы, противодействия российской агрессии и возвращения всех украинских заложников домой", – говорится в сообщении.

Напомним, за рубежом продолжается признание ПЦУ: в главной православной святыне прозвучало имя Епифания . Константинопольский патриарх Варфоломей впервые включил главу поместной Украинской церкви в диптих на Афоне.

Также сообщалось, что во время литургии с главой Элладской церкви Иеронимом в Салониках Варфоломей упомянул Епифания как митрополита Киевского и всея Украины.

Также напомним, что Епифаний встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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