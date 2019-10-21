Признание ПЦУ за границей: в главной православной святыне прозвучало имя Епифания

Константинопольский патриарх Варфоломей впервые включил главу поместной Украинской церкви в диптих на Афоне

Патриарх Константинопольский Варфоломей и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний / Фото: AFP

Вслед за признанием Православной церкви Украины за границей на священной для верующих горе Афон провели литургию, в ходе которой имя предстоятеля ПЦУ Епифания впервые зачитали среди имен глав других поместных церквей.

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Историческое богослужение проводилось в монастыре Ксенофонт Вселенским патриархом Варфоломеем – как и во время литургии с главой Элладской церкви Иеронимом в Салониках он помянул Епифания как митрополита Киевского и всея Украины.

На официальном приеме патриарха в административном центре Афона Карье присутствовали игумены не всех 20 монастырей афонского самоуправляемого монашеского сообщества, но вместо отсутствовавших были их представители.

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В данных момент на Афоне находятся и пять епископов ПЦУ, но, насколько известно, они не принимали участия в службах.

Афон является одной из главных святынь православного мира – наравне с Киево-Печерской лаврой он считается земным уделом Богородицы и именно здесь находится центр православного монашества.

Находясь в юридической юрисдикции от Греции, в религиозном плане он подчиняется Константинопольскому патриархату.

Напомним, в феврале епископ Одесский Павел стал первым представителем Православной церкви Украины, который совершил Божественную литургию на Афоне.

Торжественная церемония вручения Украине томоса об автокефалии Православной поместной церкви состоялось 6-7 января в Стамбуле при участии Вселенского патриарха Варфоломея, президента Петра Порошенко и главы ПЦУ Епифания.

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