Признание ПЦУ в мире: Греческая церковь приняла еще одно важное решение

Имя главы Православной церкви Украины Епифания впервые упомянули в диптихе с другими предстоятелями

Фото: пресс-служба ПЦУ

Элладская православная церковь, которая первой признала автокефалию Православной церкви Украины, внесла в диптих (список имен, поминаемых во время литургии) имя предстоятеля ПЦУ Епифания.

Как сообщает orthodoxia.info, митрополита Киевского и всея Украины упомянули вместе с предстоятелями других поместных церквей во время богослужения в храме Вознесения Господня в Салониках.

Совместную литургию вели предстоятель Греческой церкви архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним и Вселенский патриарх Варфоломей.

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"Тот факт, что первое Богоявление было отмечено в Греции, послужил сигналом того, что Церковь Греции, первой признавшая новую Церковь, твердо стоит на стороне Вселенского патриарха, оставляя в стороне разногласия, с которыми недавно столкнулась общественность", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это является официальным признанием ПЦУ Греческой церковью.

Напомним, что Элладская православная церковь признала ПЦУ 12 октября. Это уже вызвало резкую реакцию со стороны Русской православной церкви, которая уже пригрозила наложить санкции на греческих архиереев.

Ранее в интервью "Сегодня" митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) рассказал, что "де-юре" Элладская православная церковь признает ПЦУ после первого совместного богослужения, что, по его словам, является лишь "вопросом времени".

Торжественная церемония вручения Украине томоса об автокефалии Православной поместной церкви состоялось 6-7 января в Стамбуле при участии Вселенского патриарха Варфоломея, президента Петра Порошенко и главы ПЦУ Епифания.

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