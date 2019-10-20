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Признание ПЦУ в мире: Греческая церковь приняла еще одно важное решение

20 октября, 11:19

Имя главы Православной церкви Украины Епифания впервые упомянули в диптихе с другими предстоятелями

Фото: пресс-служба ПЦУ

Фото: пресс-служба ПЦУ

Элладская православная церковь, которая первой признала автокефалию Православной церкви Украины, внесла в диптих (список имен, поминаемых во время литургии) имя предстоятеля ПЦУ Епифания.

Как сообщает orthodoxia.info, митрополита Киевского и всея Украины упомянули вместе с предстоятелями других поместных церквей во время богослужения в храме Вознесения Господня в Салониках.

Совместную литургию вели предстоятель Греческой церкви архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним и Вселенский патриарх Варфоломей.

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"Тот факт, что первое Богоявление было отмечено в Греции, послужил сигналом того, что Церковь Греции, первой признавшая новую Церковь, твердо стоит на стороне Вселенского патриарха, оставляя в стороне разногласия, с которыми недавно столкнулась общественность", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это является официальным признанием ПЦУ Греческой церковью.

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Напомним, что Элладская православная церковь признала ПЦУ 12 октября. Это уже вызвало резкую реакцию со стороны Русской православной церкви, которая уже пригрозила наложить санкции на греческих архиереев.

Ранее в интервью "Сегодня" митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) рассказал, что "де-юре" Элладская православная церковь признает ПЦУ после первого совместного богослужения, что, по его словам, является лишь "вопросом времени".

Торжественная церемония вручения Украине томоса об автокефалии Православной поместной церкви состоялось 6-7 января в Стамбуле при участии Вселенского патриарха Варфоломея, президента Петра Порошенко и главы ПЦУ Епифания.

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Источник: Сегодня

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