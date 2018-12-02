Эрдоган объяснил, как решить конфликт в Керченском проливе

Сегодня, 13:03

Урегулированием азовского кризиса должны заняться непосредственно главы государств, считает президент Турции

Раджеп Эрдоган. Фото: AFP
Раджеп Эрдоган. Фото: AFP

После переговоров с президентами Украины и РФ Петром Порошенко и Владимиром Путиным, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решать конфликт в Керченском проливе нужно в "нормандском формате".

Об этом сообщает "Корреспондент".

По его мнению, вопросом урегулирования азовского кризиса должны заняться непосредственно главы государств.

"Я поговорил с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко по поводу этого инцидента. Надеюсь, что четыре страны проведут между собой встречу (в "нормандском формате" – ред.), и на ней начнется новый процесс с целью урегулирования этой ситуации", – заявил Эрдоган.

Напомним, недавно Эрдоган уже делал заявление по нападению России на украинские корабли. Он призвал Россию и Украину решать имеющиеся проблемы путем диалога, отметив, что обе страны – Россия и Украина – близкие друзья Турции.

Кроме того, турецкий лидер с президентом США Дональдом Трампом провели телефонный разговор, во время которого затрагивали и российско-украинский кризис. Лидеры стран выразили глубокую озабоченность в связи с инцидентом в Керченском проливе и последующим задержанием украинских кораблей и членов экипажа.
Россия, Турция, Путин, Порошенко, Керченский пролив, Эрдоган, нормандский формат

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