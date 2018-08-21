Эрдоган попросил список узников Кремля и пообещал поговорить с Путиным – Джемилев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил лидера крымских татар Мустафу Джемилева предоставить ему список украинских заключенных в российских тюрьмах, по поводу которых он пообещал "говорить с Путиным". Об этом заявил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев, сообщает "Радио Свобода".

"Во время последних встреч, а это было 12 июля, мы вместе с Порошенко были на открытии Трансанатолийской газовой системы, у нас снова состоялась встреча с Эрдоганом, я ему сказал, что сейчас в российских тюрьмах более 70 наших политзаключенных. Сделайте, договоритесь с Путиным об их освобождении! Он сказал: конечно, мы будем принимать какие-то меры, но вы назовите хотя бы несколько имен. Я назвал Сенцова, Кольченко...", – сообщил Мустафа Джемилев.

Джемилев также сообщил, что несколько дней назад МИД Турции попросил полный список политзаключенных.

"Я думаю, что все равно они будут говорить с Путиным. Но насколько окажется продуктивным разговор? Я еще спрашивал: есть ли у вас там "в заначке" еще российские террористы, чтобы обменять? Хотя, с моей точки зрения, это вообще-то аморально – менять абсолютно невиновных людей, патриотов своей страны на террористов, на людей, у которых руки по локти в крови", – считает он.

Ранее Джемилев заявил, что Путин не собирается спасать Крым от засухи.

Также Джемилев заявлял, что Москва тайно переселила в аннексированный Крым, где постоянно происходят притеснения крымских татар, почти миллион россиян.