Эрдоган попросил список узников Кремля и пообещал поговорить с Путиным – Джемилев

Сегодня, 23:46

Джемилев отметил, что рассказал президенту Турции, что в российских тюрьмах нахолдятся более 70 украинских политзаключенных

Мустафа Джемилев. Фото: avdet.org
Мустафа Джемилев. Фото: avdet.org

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил лидера крымских татар Мустафу Джемилева предоставить ему список украинских заключенных в российских тюрьмах, по поводу которых он пообещал "говорить с Путиным". Об этом заявил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев, сообщает "Радио Свобода".

"Во время последних встреч, а это было 12 июля, мы вместе с Порошенко были на открытии Трансанатолийской газовой системы, у нас снова состоялась встреча с Эрдоганом, я ему сказал, что сейчас в российских тюрьмах более 70 наших политзаключенных. Сделайте, договоритесь с Путиным об их освобождении! Он сказал: конечно, мы будем принимать какие-то меры, но вы назовите хотя бы несколько имен. Я назвал Сенцова, Кольченко...", – сообщил Мустафа Джемилев.

Джемилев также сообщил, что несколько дней назад МИД Турции попросил полный список политзаключенных.

"Я думаю, что все равно они будут говорить с Путиным. Но насколько окажется продуктивным разговор? Я еще спрашивал: есть ли у вас там "в заначке" еще российские террористы, чтобы обменять? Хотя, с моей точки зрения, это вообще-то аморально – менять абсолютно невиновных людей, патриотов своей страны на террористов, на людей, у которых руки по локти в крови", – считает он.

Ранее Джемилев заявил, что Путин не собирается спасать Крым от засухи.

Также Джемилев заявлял, что Москва тайно переселила в аннексированный Крым, где постоянно происходят притеснения крымских татар, почти миллион россиян.
Порошенко, джемилев, мустафа джемилев, мустафа, президент Турции

Вы сейчас просматриваете новость "Эрдоган попросил список узников Кремля и пообещал поговорить с Путиным – Джемилев". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Олег Сенцов. Фото: пресс-служба ТРК "Украина"

Порошенко прокомментировал 100 дней голодовки Сенцова

Сегодня, 14:34

Глава государства отметил, что уже весь мир знает имя политзаключенного украинца

Политика

Джон Болтон. Фото: AFP

Сигнал России: в Украину приедет человек Трампа

Сегодня, 14:08

Джон Болтон приглашен на военный парад в Киеве и сможет увидеть украинскую армию
Загрузка...

Политика

Порошенко и Трамп. фото AFP

На встрече с Трампом Порошенко задавал один важный вопрос: Чалый сообщил подробности

Сегодня, 13:34

Украинский дипломат заверил, что американцы оказывают поддержку нашей стране в вопросе с узниками Кремля

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

"Этому нет оправдания": Порошенко возмущен ситуацией с финансированием образования

Сегодня, 11:10

Деньги используются органами местного самоуправления далеко не в полном объеме
Загрузка...