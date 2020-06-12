Ермак едет на важную встречу во Францию

На Банковой рассказали, с кем проведет переговоры помощник Зеленского

Сегодня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак осуществит визит во Францию, где он встретиться со своим французским коллегой по "нормандскому формату" на уровне помощников глав государств, сообщает пресс-служба ОПУ.

Отмечается, что едет он туда не один, а в составе делегации и пробудет там один день. Делегацию возглавляет вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Также едут министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса главы государства Игорь Жовква и советник президента Украины Руслан Демченко.

Реклама

В Париже Ермак встретится с внешнеполитическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, который представляет эту страну ​​на переговорах советников лидеров стран-участниц "нормандского формата".

Как сообщали новости "Сегодня", 11 июня Ермак в Минске обсудил будущий визит Зеленского в Беларусь. Там он встретился с главой администрации президента Республики Беларусь Игорем Сергиенко и поговорили об углублении украинско-белорусского сотрудничества.

Напомним, в начале месяца глава ОПУ был с визитом в Германии, где обсуждались вопросы по Донбассу. В Берлине Ермак встретился с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Немецкий министр даже назвала четкое условие для примирения с Россией.

Смотрите также видео недавнего селекторного совещания Ермака с председателями ОГА по вопросам развития туризма в Украине:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама