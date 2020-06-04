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Ермак: Мы могли бы вступить в ЕС и завтра

4 июня, 02:54

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

«У нас нет временных границ для вступления Украины в ЕС», - заявил Ермак

Украина не имеет временных рамок относительно возможного вступления в ЕС, она могла бы хоть завтра это сделать. Об этом заявил руководитель офиса президента страны Андрей Ермак в интервью германской медиагруппе Funke

"У нас нет временных границ для вступления Украины в ЕС. Мы могли бы вступить и завтра", — сказал он.

Напомним, что в Украине 21 февраля 2019 года вступил в силу закон, который закрепил в Конституции курс страны в ЕС и НАТО. В преамбуле основного закона утверждена формулировка о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины".

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Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что от динамики евроинтеграционных стремлений Украины в следующие три-пять лет будет зависеть, станет ли страна частью Европейского Союза.

Добавим, что Венгрия до сих пор не отказалась от блокирования стремлений Украины в НАТО, даже после того как Украина выполнила все условия Венецианской комиссии по языковому закону. Об этом заявил вице-премьер-министр по евроинтеграции Вадим Пристайко.

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ЕС Украина дата вступление Андрей Ермак

Источник: ТАСС

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