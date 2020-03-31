Ермак о скандале с "пленками": Украину подталкивали к дефолту

Глава Офиса президента Андрей Ермак на брифинге рассказал, что народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос пытался лоббировать назначение человека в одно из министерств. При этом сам нардеп ранее заявлял, что якобы брат Ермака ведет тайные переговоры о кадровых назначениях.

"Я рассматриваю появление этих пленок в воскресенье, за день до того, как в парламенте (30 марта) рассматривались очень важные вопросы. Вы видели, что там (в Верховной Раде) происходило. Вы понимаете, кто делал все, чтобы этого не случилось, делал все, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта, чтобы Украина никогда не приняла очень важные для нее законы", – сказал он.

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Ермак рассказал, что Гео Лероса в действительности зовут Курехян Георг Багратович. По словам главы ОПУ, тот лоббировал назначение одного человека на должность заместителя министра, однако он пресек эти попытки. Ермак подчеркнул, что это происходило в Офисе президента и этому есть свидетели.

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"Я считаю, что он инструмент, использующийся людьми, которые борются не только со мной, но и с украинской властью, командой президента. Я остановил попытку этого господина обманным путем назначить на должность заместителя министра в одном из министерств человека из предыдущей власти, работавшего в Киевской госадминистрации. Сначала этого человека нам предлагали назначить в КГГА, потом этот человек появился в последнем решении Кабинета министров господина Гончарука. Я остановил это, и, безусловно, у господина Лероса после этого ко мне соответствующее отношение", – сказал Ермак.

Глава ОПУ добавил, что правоохранительные органы занимаются этим делом.

Видео: president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", недавно правоохранители завели уголовное дело из-за скандала с братом Ермака. Так, народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос у себя в Facebook написал, что брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис якобы проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в правоохранительных органах и "оборонке".

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