Из-за скандала с братом Ермака завели уголовное дело: что об этом известно

В Украине разразился громкий политический скандал. 29 марта народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос, который недавно был уволен с должности внештатного советника президента, у себя в Facebook заявил, что брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис якобы проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в правоохранительных органах и "оборонке".

В подтверждение своих слов Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых мужчина, похожий на Дениса Ермака якобы обсуждает соответствующие кадровые вопросы.

Через несколько часов после появления этой публикации Андрей Ермак у себя в Facebook заявил, что подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований "чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал".

Андрей Ермак напомнил, что его брат Денис с 2014 года ездил в зону АТО и принимал участие в боевых действиях в качестве добровольца. Он также подчеркнул, что Лерос перешел "красные линии".

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Денис Ермак в комментарии изданию "Бабель" опроверг информацию о том, что он обсуждал с кем-либо назначения на государственные посты.

"Жулики, нарезка. По сути, я обсуждаю проекты, которые подавал в системе обращения граждан в Кабмин. Обидно, что мои инициативы реформ и проектов мало того что не рассмотрели на Кабмине (отписки, больше 50), но и лично меня и брата облили грязью", – заявил он.

Однако на уточняющий вопрос, помнит ли он, с кем встречался, Денис Ермак ответил, что нет.

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Тем временем Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что после обращения народного депутата Гео Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

"В своем обращении народный депутат просит проверить причастность руководства Офиса президента Украины к совершению указанного преступления", – говорится в сообщении.

В САП отмечают, что 30 марта 2020 года сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в ЕРДР, досудебное расследование поручено детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.

Более подробно о главе Офиса президента читайте в материале "Сегодня" "Не уступим ни 1% наших интересов": чем запомнился новый глава ОП Андрей Ермак.

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