Из-за скандала с братом Ермака завели уголовное дело: что об этом известно

В Украине разразился громкий политический скандал. 29 марта народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос, который недавно был уволен с должности внештатного советника президента, у себя в Facebook заявил, что брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис якобы проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в правоохранительных органах и "оборонке".
В подтверждение своих слов Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых мужчина, похожий на Дениса Ермака якобы обсуждает соответствующие кадровые вопросы.
Через несколько часов после появления этой публикации Андрей Ермак у себя в Facebook заявил, что подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований "чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал".
Андрей Ермак напомнил, что его брат Денис с 2014 года ездил в зону АТО и принимал участие в боевых действиях в качестве добровольца. Он также подчеркнул, что Лерос перешел "красные линии".
Денис Ермак в комментарии изданию "Бабель" опроверг информацию о том, что он обсуждал с кем-либо назначения на государственные посты.
"Жулики, нарезка. По сути, я обсуждаю проекты, которые подавал в системе обращения граждан в Кабмин. Обидно, что мои инициативы реформ и проектов мало того что не рассмотрели на Кабмине (отписки, больше 50), но и лично меня и брата облили грязью", – заявил он.
Однако на уточняющий вопрос, помнит ли он, с кем встречался, Денис Ермак ответил, что нет.
Тем временем Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что после обращения народного депутата Гео Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
"В своем обращении народный депутат просит проверить причастность руководства Офиса президента Украины к совершению указанного преступления", – говорится в сообщении.
В САП отмечают, что 30 марта 2020 года сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в ЕРДР, досудебное расследование поручено детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.
Более подробно о главе Офиса президента читайте в материале "Сегодня" "Не уступим ни 1% наших интересов": чем запомнился новый глава ОП Андрей Ермак.
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