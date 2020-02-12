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Ермак озвучил главное условие для проведения выборов на Донбассе

12 февраля, 11:52

Россия хочет на своих условиях выборы в ОРДЛО, но Киев на это не пойдет

/ Фото: Сегодня

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Выборы на всей территории Донбасса будут проведены только после деоккупации территорий, вывода российских войск и разоружения боевиков. Об этом заявил на брифинге глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, украинское законодательство не предполагает выборы под дулами автоматов.

"В соответствии с украинским законодательством, невозможно проводить выборы, если на территории есть любые иностранные группировки, любые незаконные вооруженные люди и граница не находится под контролем правительства Украины. Это записано в украинском законодательстве, а выборы мы планируем провести в соответствии на 100 процентов с украинским законодательством", – сказал Ермак.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Андрей Ермак говорил, что выборы на Донбассе могут пройти в конце октября 2020 года. Он надеется, что на следующую "нормандскую встречу" Украина привезет новый пакет договоренностей, что позволит провести местные выборы осенью на всей территории страны.

Отметим, что в Украине эта идея воспринимается "в штыки". Так, например, в парламентских фракциях "Голос" и "ЕС" раскритиковали идею осенних выборов на Донбассе. Освобождение и реинтеграция Донбасса займет годы – выборам там быть еще не скоро, считают политики.

Все подробности в спецтеме Богдан уволен, Ермак - новый глава ОП

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выборы на Донбассе Андрей Ермак

Источник: Сегодня

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