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Ермак в Минске встретился с Козаком: подробности переговоров

1 марта, 13:28

Игорь Тимофеев

Украинская сторона предложила провести следующий обмен пленными в марте

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. В переговорах также приняли участие представители украинской и российской делегаций.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры "Нормандской четверки" на встречи в Париже в декабре 2019 года.

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Ермак отметил о намерении провести следующий обмена в марте. Участники встречи отметили необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в "нормандской формате", говорится в сообщении Банковой.

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Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что обмен удерживаемыми лицами между властями Украины и боевиками "ДНР" и "ЛНР" произойдет до встречи лидеров стран "Нормандской четверки", которая может состояться в апреле.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Папу Римского помочь с обменом пленными.

Ранее Пристайко уточнил, что с прошлой "нормандской встречи" удалось достичь прогресса только в обмене пленных.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Минск Нормандская четверка обмен пленными Андрей Ермак Дмитрий Козак

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