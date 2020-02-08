Зеленский попросил Папу Римского помочь с обменом пленными

Он также признался, что вдохновлен разговором с понтификом

Фото: https://twitter.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский на аудиенции у его святейшества Папы Франциска попросил помочь освободить украинцев, которых незаконно удерживает в плену Россия. Об этом Зеленский написал на своем канале Twitter, признавшись, что вдохновлен разговором с понтификом.

"Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через 2 месяца после "Нормандии" в Париже я попросил помочь с освобождением украинских пленных на Донбассе, в Крыму и в России. Я вдохновлен нашим разговором о мире в Украине", – написал Владимир Зеленский.

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Напомним, президент Украины прибыл с официальным визитом в Ватикан в субботу, 8 февраля. Кроме аудиенции с Папой, у него предусмотрена встреча с государственным секретарем святого престола Пьетро Паролином с участием секретаря по межгосударственным отношениям святого престола Пола Ричарда Галлахера.

Как известно, 7 февраля начался рабочий визит президента в Италию: первый визит в эту страну и встреча с Папой после избрания президентом Украины.

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