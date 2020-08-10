ЕС может провести саммит по Беларуси: реакция Европы на выборы

Состоявшиеся выборы в Беларуси вызвали беспокойство в Европейском Союзе. Европейцы не оценили действия власти против активистов и рассчитывают на соблюдение прав человека ради будущего Беларуси.

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"Насилие в отношении протестующих не является ответом для Беларуси. Свобода слова, свобода собраний, основные права человека должны соблюдаться", – написал президент Европейского Совета Шарль Мишель в Twitter.

Президент Польши Анджей дуда со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой выступили с совместным заявлением по Беларуси.

"Как соседи Беларуси мы призываем белорусские власти полностью признать и соблюдать основные демократические стандарты. Мы призываем воздерживаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданина, включая права национальных меньшинств и свободу слова. Мы считаем, что диалог – всегда лучший метод продвижения социального развития, обсуждения реформ и политики. Поскольку мы с высшим уважением относимся к суверенитету Беларуси и ее независимости, мы надеемся на благоприятные условия для еще большего сотрудничества с народом и государством Беларусь. Мы убеждены, что более тесное сотрудничество с Европейским Союзом отвечает интересам Беларуси, мы хотим, чтобы двери для этого сотрудничества оставались открытыми, и готовы продолжать оказывать дальнейшую поддержку Беларуси в углублении ее отношений с единой европейской семьей", – говорится в заявлении.

Президент Латвии Эгилс Левитс поддерживает желание белорусского народа жить в независимой, свободной, демократической и правовой стране. Он напомнил, что Беларусь является членом ОБСЕ и поддерживала стандарты свободных и демократических выборов.

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"Я призываю ОБСЕ и другие компетентные международные организации, выслушав все заинтересованные стороны, провести расследование прошедших выборов – ход предвыборной борьбы, проведение выборов, определение результатов выборов и события после них, проверить соответствие этих выборов стандартам свободных и демократических выборов и дать им свою оценку. Я призываю власти Беларуси освободить всех задержанных в ходе этих выборов и уважать все права и свободы человека и гражданина, в том числе свободы слова, прессы и собраний. Латвия считает, что налаживание более тесного сотрудничества между Европейским Союзом и Беларусью – в наших общих интересах. Беларусь – участница Восточного партнерства Европейского Союза. Это партнерство направлено на укрепление стабильности, экономического роста и взаимного доверия в регионе. Оно основано на определенных принципах. Мы надеемся, что эти принципы будут соблюдены", – заявил литовский лидер.

А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и вовсе обратился к руководству Евросоюза о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси, сообщает RMF24.

"Польша несет ответственность за своих ближайших соседей. Поэтому премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился в письме к Шарлю Мишелю, председателю Европейского совета и Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейской комиссии, о созыве внеочередного саммита Европейского совета относительно событий в Беларуси. Мы должны солидарно поддерживать белорусов в их стремлении к свободе", – говорится в его заявлении.

Как сообщали новости "Сегодня", первым из мировых лидером Александра Лукашенко поздравил глава Китая Си Цзиньпин. Потом президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении выразил надежду на дальнейшем развитии российско-белорусских отношений. А вот в Украине не в восторге от происходящего в Минске. Президент Владимир Зеленский в своем заявлении о масштабных столкновениях в Беларуси призвал отказаться от насилия и начать диалог между властью и протестующими.

После окончания голосования в Минске и других городах вспыхнули массовые протесты. Сейчас известно о более 160 задержанных активистах. Также в массовых акциях погиб один мужчина, в больницах десятки пострадавших. Смотрите фото и видео, как в Минске милиция жестко разгоняла протестующих.

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Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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