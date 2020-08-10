В Минске милиция жестко разгоняет протестующих, есть пострадавшие

Правоохранители в Беларуси сообщили, что им удалось взять под контроль ситуацию в Минске, где начались несанкционированные акции протеста после оглашения результатов экзитполов по итогам прошедших в воскресенье выборов президента.
Об этом говорится в сообщении агентства БелТА со ссылкой на МВД республики.
"Милиция контролирует ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях", — отмечается в сообщении.
Однако очевидцы в соцсетях сообщают, что для разгона протестующих силовики используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и стреляют резиновыми пулями.
Так, толпу протестующих на улице Немига в центре Минска протаранил автозак. Очевидцы говорят минимум о трех пострадавших.
Одной из девушек пуля попала в голову. Ее госпитализировали.
Также одного из участников акции протеста, получившего травму головы, увезла скорая.
Оифциальных данных о количестве пострадавших нет.
Напомним, что ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко во всех районах, отчитавшихся о подсчете голосов.
По данным экзитпола, действующий президент Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 79,7% голосов. Основной оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получает 6,8%.
После объявления предварительных результатов, по всей стране начались жесткие столкновения протестующих с силовиками. Участники акций протеста считают, что результаты экзитпола — и первые предварительные результаты ЦИК Беларуси — сфальфицированы.
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