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В Минске милиция жестко разгоняет протестующих, есть пострадавшие

10 августа, 02:08

Елена Вус Елена Вус

Для разгона протестующих силовики используют светошумовые гранаты и слезоточивый газ

Правоохранители в Беларуси сообщили, что им удалось взять под контроль ситуацию в Минске, где начались несанкционированные акции протеста после оглашения результатов экзитполов по итогам прошедших в воскресенье выборов президента.

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Об этом говорится в сообщении агентства БелТА со ссылкой на МВД республики.

"Милиция контролирует ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях", — отмечается в сообщении.

Однако очевидцы в соцсетях сообщают, что для разгона протестующих силовики используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и стреляют резиновыми пулями.

Так, толпу протестующих на улице Немига в центре Минска протаранил автозак. Очевидцы говорят минимум о трех пострадавших.

Видео: Nexta/Telegram
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Одной из девушек пуля попала в голову. Ее госпитализировали.

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Также одного из участников акции протеста, получившего травму головы, увезла скорая.

Видео: Беларусь головного мозга

Оифциальных данных о количестве пострадавших нет.

Напомним, что ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко во всех районах, отчитавшихся о подсчете голосов.

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По данным экзитпола, действующий президент Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 79,7% голосов. Основной оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получает 6,8%.

После объявления предварительных результатов, по всей стране начались жесткие столкновения протестующих с силовиками. Участники акций протеста считают, что результаты экзитпола — и первые предварительные результаты ЦИК Беларуси — сфальфицированы.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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выборы протесты Беларусь Минск пострадавшие выборы президента Александр Лукашенко Светлана Тихановская
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