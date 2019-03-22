ЕС пытается компенсировать санкции дополнительным финансированием Украины – эксперт

Со стороны ЕС, по крайней мере в публичной дипломатии, нет такого понятия, как "азовский" пакет, на котором настаивает Украина

Фото: Pixabay

ЕС пытается компенсировать санкции дополнительным финансированием Украины – эксперт Светлана Долинская //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/90c/4fd/5c890c4fd2cae.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/90c/4fd/5c890c4fd2cae.jpg 2019-03-22T11:28:00+02:00 Политика Со стороны ЕС, по крайней мере в публичной дипломатии, нет такого понятия, как «азовский» пакет, на котором настаивает Украина

У Украины очень большой "аппетит" на санкции, который не может быть удовлетворен со стороны Евросоюза по нескольким причинам. Во-первых, есть позиция нескольких стран, например, Италии, которые вообще не хотят добавления никаких санкций по Азову . Были также страны, настроенные очень скептически, поскольку Россия для них является партнером: Германия, Нидерланды, Австрия, Франция и Венгрия.

Об этом сайту "Сегодня" сказал старший аналитик Центра "Нова Європа" Леонид Литра , комментируя введенные Евросоюзом санкции против России за ее агрессию в Черном море в конце ноября.

По его словам, со стороны ЕС, по крайней мере в публичной дипломатии, нет такого понятия, как "азовский" пакет, на котором настаивает Украина.

"И, если вы помните, в декабре Европарламент принял резолюцию по Азову, где у них была очень четкая позиция: в случае, если Россия продолжит эскалацию в Азовском море, то санкции почти автоматом будут введены. Также они призвали, чтобы Совет ЕС занял такую же позицию, но он отказался из-за, насколько я знаю, одной страны – Италии", – напоминает Леонид Литра.

Тогда же, по его словам, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что по новым санкциям против России за ее агрессию в Черном море нет согласия между странами-членами ЕС, поэтому ввести новые санкции будет очень трудно.

"Во-вторых, если ЕС сейчас попытается добавить новые жесткие санкции по Азову, то все усилия ЕС, которые нацелены на освобождения 24 украинских военнопленных, будут напрасны. То есть, после новых санкций Россия якобы не захочет сотрудничать и идти на переговоры. Это была принципиальная позиция Германии. Хотя, как мне кажется, до результатов президентских выборов в Украине об освобождении речь пока не идет", – говорит Леонид Литра.

Правда, по словам эксперта, отсутствие новых санкций Берлин пытался компенсировать новыми предложениями. К примеру, Германия предложила расширить мандат миссии ОБСЕ на Азовское море.

"Также в конце прошлого года Украина получила почти 200 млн евро от ЕС на разные программы. И, если я не ошибаюсь, только одна Германия предложила Украине 85 млн евро в качестве финансовой помощи. Могу сказать, пока что это выглядит, как деньги в обмен на санкции", – подытожил эксперт.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Битва за Азов: кто и почему в Евросоюзе заблокировал появление "азовского пакета" санкций" .

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АВТОР: Светлана Долинская Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.