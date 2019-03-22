Битва за Азов: кто и почему в Евросоюзе заблокировал появление "азовского пакета" санкций

Конгресс рассматривает закон, который предусматривает более мощные санкции против финсектора России, но у Трампа не продемонстрировали готовность применить против РФ жесткие меры

Фото: Flickr

Битва за Азов: кто и почему в Евросоюзе заблокировал появление "азовского пакета" санкций Светлана Долинская //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0e0/d7d/5c90e0d7d6bc5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0e0/d7d/5c90e0d7d6bc5.jpg 2019-03-22T07:39:00+02:00 Евросоюз Конгресс рассматривает закон, который предусматривает более мощные санкции против финсектора России, но у Трампа не продемонстрировали готовность применить против РФ жесткие меры

Через четыре месяца после агрессии России в районе Керченского пролива Евросоюз таки ввел санкции против России. Но "азовским" пакетом, который так долго лоббировал Киев, это вряд ли назовешь. Брюссель решил ограничиться персональными санкциями против восьми россиян, которые непосредственно причастны к инциденту. Во многом именно на таком ответе России на ее агрессивные действия в Черном море в конце ноября настаивал Берлин. В Германии уверены, что санкционный ответ не должен быть слишком жестким, иначе в Москве заморозят диалог по освобождению 24 украинских военнопленных. Правда, даже этих персональных санкций могло и не быть, так как очень долго их введение блокировала Италия. Опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты отмечают, что пролоббировать введение более жестких санкций могли США, но упустили этот момент еще в декабре, поэтому синхронно с ЕС и Канадой ввели персональные санкции.

Лучше поздно, чем никогда

"Хорошие новости из Брюсселя. Совет ЕС одобрил продление большого пакета санкций против более 160 физических и около 50 юридических лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности и независимости Украины, а также создание "азовского" пакета санкций в отношении России за акт вооруженной агрессии в акватории Черного моря и грубое нарушение свободы судоходства в Керченском проливе", – написал 15 марта в своем Facebook Петр Порошенко.

В "черный" список "азовского" пакета вошли: глава пограничного директората ФСБ РФ в Крыму Сергей Станкевич; заместитель председателя пограничного директората-глава морского подразделения ФСБ РФ в Крыму Андрей Шеин; командующие судами, которые участвовали в агрессии, Алексей Саляєв, Андрей Шипицын и Сергей Щербаков; председатель Керченского контрольного пункта ФСБ РФ Алексей Шатохин; командующий Южного военного округа РФ Александр Дворников; и ответственный за координацию действий во время агрессии в районе Керченского пролива Руслан Ромашкин.

Синхронно с Евросоюзом персональные санкции против шести россиян, причастных к агрессии в Черном море, и восьми компаний ввели и Соединенные Штаты. "Геннадий Медведев (замдиректора погранслужбы ФСБ – Авт.) и Сергей Станкевич (начальник погранслужбы ФСБ – Авт.) непосредственно контролировали и организовывали нападение на украинские корабли и их экипажи, а Шеин участвовал в операции по захвату украинских кораблей и экипажа", - заявили в Минфине США.

Санкции против 114 россиян и 15 компаний за агрессию вблизи Керченского пролива ввела и Канада. В "черном" списке глава правления "Газпромбанка" Андрей Акимов, замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, российский миллиардер Игорь Ротенберг, главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов.

Но эксперты говорят, что ответ Запада на агрессию России в Черном море, скорее, символический. А вот европейские персональные санкции директор аналитического Центра Байдена Майк Карпентер и вовсе называет "фиговым листком". По его словам, новые ограничения должны были продемонстрировать, что члены ЕС как-то противодействуют российской агрессии, но на деле оказалось, что они не могут договориться между собой.

"Последние санкции Евросоюза, как и США – это символическая мера. Сейчас Конгресс рассматривает закон, который предусматривает более мощные санкции против финансового сектора России, но Администрация Трампа не продемонстрировала готовность применить против России жесткие меры. На самом деле об этом свидетельствует и снятие санкций с бизнес империи Олега Дерипаски – Администрация Трампа хочет ослабить давление на Россию. Пока не будет консенсуса по введению по-настоящему мощных финансовых санкций против России, эффект от действующего санкционного пакета ощутимый, но последствия для российской экономики будут управляемыми, а значит статус-кво на Донбассе и в Крыму сохранится", – сказал сайту "Сегодня" Майк Карпентер.

"Друзья" Путина в Европе

Сразу после агрессии России в Черном море и захвата в плен 24 наших моряков, украинская дипломатия настаивала на большом "азовском" пакете, который бы включал как персональные, так и санкции против российского финансового сектора. Но еще в декабре лидеры ЕС приняли негласное решение, что жестких санкций против России за агрессию на Азове не будет, даже несмотря на резолюцию Европарламента, который призывал дать Москве жесткий ответ. В частности, закрыть европейские порты для российских судов, которые идут из Азовского моря.

В комментарии сайту "Сегодня" депутат Европарламента от Польши Михал Бони говорит, что с точки зрения членов Европарламента персональные санкции более эффективны, чем санкционный пакет, поскольку ЕС хотел оказать сильное, но в то же время эффективное международное давление именно на тех, кто несет персональную ответственность за нарушение свободы судоходства в Азовском море, экономическую блокаду украинского Азова, захват 24 украинских моряков и их судов.

"Эти люди были добавлены в списки, которым запрещены поездки в ЕС, а их активы заморожены, что ограничивает их экономическую и личную свободу передвижения. Мы считаем, что это решение станет для них дополнительным знаком того, что грубое нарушение закона влечет за собой огромную личную ответственность", – сказал сайту "Сегодня" Михал Бони.

Правда, дело не только и не столько в поиске действительно эффективного механизма ответа на новый виток российской агрессии, сколько в отсутствии единства среди самих стран-членов ЕС. По словам аналитика Atlantic Council Андерса Аслунда, против новых санкций выступило правительство Италии.

"Плюс еще одна причина в том, что Администрация Трампа резко сократила процесс координации санкций с Европой, в особенности после 6 апреля 2018 года (когда Минфин США ввел санкции против 24 российских олигархов, приближенных к Путину, и 14 компаний – Авт.) по санкциям против России. Санкции, введенные 15 марта 2019 года, были скоординированы между ЕС, США и Канадой. Но США, которые всегда были движущей силой, упустили момент по санкциям и доверию в Европе", – сказал сайту "Сегодня" Андерс Аслунд.

Кроме Италии, которая блокировала даже персональные санкции, против "азовского" пакета выступали также Германия, Нидерланды, Австрия, Франция и Венгрия. В особенности Германия, которая, как отмечают эксперты, взамен на санкции решила выделить Украине больше финансовой помощи на разные программы.

"В конце прошлого года Украина получила почти 200 млн евро от ЕС на разные программы. И, если я не ошибаюсь, только одна Германия предложила Украине 85 млн евро в качестве финансовой помощи. Могу сказать, пока что это выглядит как деньги в обмен на санкции. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас объяснял, что у ЕС есть две опции: что по новым санкциям против России нет консенсуса; и если ЕС сейчас добавит новые жесткие санкции по Азову, то все усилия по освобождению 24-х украинских военнопленных будут напрасны. Хотя, как мне кажется, до результатов президентских выборов в Украине об освобождении речь пока не идет. Но это была принципиальная позиция Германии, которая отсутствие новых санкций пыталась компенсировать новыми предложениями. Берлин, к примеру, предлагал расширить мандат миссии ОБСЕ и на Азовское море, против чего тогда высказался его российской коллега Сергей Лавров", – сказал сайту "Сегодня" старший аналитик Центра "Нова Європа" Леонид Литра.

Судя по публикациям в прессе, "азовский" пакет – это не единственное предложение, против которого выступил Берлин. По информации Bloomberg News, канцлер Германии Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале отвергла предложение вице-президента США Майка Пенса провести совместный военно-морской маневр в Керченском проливе. К тому же, как уже писал сайт "Сегодня", там же в Мюнхене Ангела Меркель вовсю защищала "Северный поток-2", заявляя, что Россия остается партнером Германии.

"Как реагирует Запад (на агрессию России в Черном море – Авт.)? Обычными встречами на высоком уровне в ЕС, НАТО и Совбезе ООН. Эти изнурительные собрания, на которых участники выражают "обеспокоенность", повторяя приверженность территориальной целостности Украины, не просто лицемерны. Они выдают шокирующую нехватку информации и стратегии этих организаций … учитывая, что санкции, по-видимому, не сдерживают президента Владимира Путина от агрессивных действий, возможно, пришло время рассмотреть вопрос о гораздо большем наказании, чем ЕС (и Германия, в частности) может предложить. Таковым может стать "Северный поток-2", - писала в статье "Ангела Меркель должна послать жесткий сигнал Москве. Время пришло" для The Washington Post старший внештатный научный сотрудник Carnegie Europe Джуди Демпси.

Именно отказ от "Северного потока-2" мог бы стать по-настоящему "азовским" пакетом санкций против России за ее агрессию в Черном море. Но Берлин, судя по всему, никогда этого не сделает, а Штаты уже как год не решаются ввести санкции против компаний-подрядчиков российского газового проекта.

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АВТОР: Светлана Долинская Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.