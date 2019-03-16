"Азовский пакет" санкций против России: эксперт объяснил, что за ним стоит

По словам Гараня, эти ограничения – лишь часть других действий Запада, направленных на борьбу с агрессией России

"Азовский пакет" санкций против России: эксперт объяснил, что за ним стоит Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5e1/6ee/5c45e16ee781d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5e1/6ee/5c45e16ee781d.jpg 2019-03-16T07:25:00+02:00 Политика По словам Гараня, эти ограничения - лишь часть других действий Запада, направленных на борьбу с агрессией России

Европейские санкции по "азовскому пакету" против восьми российских военных, причастных к агрессии против Украины в Керченском проливе в конце ноября 2018 года, не стоит воспринимать изолировано.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии, научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.

По его словам, новые ограничения являются частью других действий Запада, направленных на борьбу с агрессией Российской Федерации.

"Конечно же, мы рассчитывали, что санкции по т.наз. "азовскому пакету" будут сильнее. В данном случае речь идет о санкциях против конкретных исполнителей. В этом плане они больше имеют символическое значение. Но мы должны понимать, что позиция Европейского Союза по этому вопросу не ограничивается санкциями. Она включает в себя и помощь Украине. ЕС заявил, что будет оказывать помощь Украине по усилению инфраструктуры, в том числе в Азовском море. Будет финансирование портов в Мариуполе, в Бердянске. Помощь будет идти по другим направлениям. Кроме того, когда мы говорим о санкциях в целом, то мы должны понимать, что действуют несколько пакетов санкций, и они взаимодополняют друг друга. Одни могут быть сильнее, другие – слабее. К примеру, продолжают действовать очень сильные санкции ЕС, связанные с агрессией России на Донбассе", – добавил Гарань.

Стоит также помнить, что в качестве реакции на агрессию Кремля по отношению к Украине сформировался фронт из западных стран, которые применяют санкции и задействуют другие методы давления на Россию. В первую очередь, активно в этом участвуют США.

"Конгресс США принял четыре закона о санкциях в отношении России. Эти санкции сильнее, ведь тут речь идет о том, что Крым признается украинским, и запрещено признавать Крым российской территорией. Также США расширяют давление на руководство России, в частности, в течение 180 дней спецслужбы США должны найти активы Владимира Путина. Они будут расследовать финансовые операции российского президента по всему миру. Это очень сильно. Кроме того, разведка США должна подготовить три доклада по угрозам со стороны РФ в течение трех месяцев. Есть единый фронт западных стран, который оказывает давление на Россию. И это важно", – добавляет эксперт.

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. Корабли и их экипажи – 24 человека – были захвачены. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в московские СИЗО. ГПУ показывала реконструкцию событий в Керченском проливе.

6 марта 2019 года Комитет постоянных представителей ЕС принял решение о введении санкций за агрессию в отношении украинских моряков и кораблей в районе Керченского пролива.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.