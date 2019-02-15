ЕС уже утвердил "азовский пакет" санкций против РФ и примет его в начале следующей недели – Порошенко
Президент поручил Климкину провести встречи с международным партнерами и обсудить предварительную координацию действий по введению санкций
Президент Петр Порошенко заявил, что ЕС уже утвердил "азовский пакет" санкций против РФ из-за захвата украинских моряков и судов и примет его в начале следующей недели. Об этом он сообщил журналистам в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам главы государства, вопрос освобождения военнопленных украинских моряков и кораблей и обеспечения свободы судоходства в Керченском проливе и Азовском море партнеры Украины из НАТО постоянно поднимают на заседаниях Комиссии Россия-НАТО и во время встреч в рамках конференции по безопасности в Мюнхене.
"В случае, если не будет прогресса, в ближайшее время будут применены санкции. В отношении санкций сегодня мы скоординировали наши усилия. Сегодня в целом обсужден и утвержден пакет санкций так называемый – "азовский пакет", – заявил он.
По словам Порошенко, это именно те меры, о которых он говорил в декабре, когда Украина вынуждена была призвать мировое сообщество вместе отреагировать на захват РФ украинских моряков и судов.
Также президент сообщил, что поручил главе МИД Украины Павлу Климкину провести встречи с международным партнерами и обсудить предварительную координацию действий по введению санкций.
"Нет никакого сомнения, что в ближайшие дни, в начале следующей недели санкции в Брюсселе в координации с Украиной точно будут приняты", – заявил он.
Кроме того, он отметил, что провел встречу с председателем Комитета Сената США по иностранным отношениям Джеймсом Ришем.
"Он один из соавторов проекта решения о введении санкций против России, в том числе в связи с актом агрессии против украинских кораблей в нейтральных водах Черного моря. Сегодня проект по санкциям составляет 124 страницы, и это будет повышенная цена, которую Россия должна и вынуждена заплатить за акт агрессии против Украины. Мы получили полную поддержку руководителя комитета", – добавил президент.
Накануне Порошенко заявил, что настало время для введения "азовского пакета" санкций против России.
Сегодня, 15 февраля, Reuters со ссылкой на два дипломатических ресурса в Брюсселе проинформировал, что ЕС введет санкции против 8 граждан России из-за захвата в ноябре 2018 года вблизи Крыма 24 украинских моряков и трех судов.
Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.
Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Лефортовский райсуд Москвы продлил аресты захваченным украинским военным до конца апреля.
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