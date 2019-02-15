Захват украинских моряков: в ЕС согласовали санкции против россиян – СМИ
Источники, близкие к переговорам, предполагают, что речь идет о восьми гражданах РФ
Дипломаты Европейского Союза (ЕС) договорились о заморозке активов и запрете на выдачу виз гражданам России, причастным к захвату 24 украинских моряков в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Об этом сегодня, 15 февраля, сообщает Radio Free Europe / Radio Liberty со ссылкой на несколько источников, знакомых с переговорами.
Точное число граждан, которых затронут санкции, неизвестно. При этом источники предполагают, что речь идет о восьми россиянах, "являющихся либо офицерами, которые были причастны к инциденту в Керченском проливе, либо российскими судьями, которые принимали решения о задержании украинцев".
В сообщении также сказано, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят Украину в понедельник, 18 февраля, но ожидается, что санкции будут одобрены послами ЕС в конце месяца.
Напомним, 25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. Корабли и весь экипаж – 24 человека – были захвачены. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в московские СИЗО. В январе им продлили арест до 24 апреля.
В феврале члены комитета Европарламента по иностранным делам одобрили документ, в котором призвали ЕС к готовности ввести новые санкции против России. В частности, в резолюции осуждаются действия России в Азовском море и постоянные нарушения судами и самолетами территориальных вод и воздушного пространства стран Балтийского региона.
12 февраля британский телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что ЕС и США разрабатывают новые санкции против России после захвата украинских моряков. По их словам, Брюссель и Вашингтон координируют действия по усилению влияния на режим президента РФ Владимира Путина.
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