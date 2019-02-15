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Порошенко: Настало время для введения "азовского пакета" санкций против России

Сегодня, 20:59

Президент отметил, сто последним проявлением агрессии РФ стала российская атака против украинских военных кораблей

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua.
Порошенко: Настало время для введения "азовского пакета" санкций против России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/571/5a1/5c65715a11369.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/571/5a1/5c65715a11369.jpeg Политика Президент отметил, сто последним проявлением агрессии РФ стала российская атака против украинских военных кораблей

Президент Петр Порошенко подчеркивает важность скоординированных действий по делу отпора продолжающейся российской агрессии. Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом он сказал сегодня на встрече с председателем Комитета Сената США по иностранным отношениям Джеймсом Ришем. Встреча состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Порошенко поздравил Риша с избранием на должность руководителя сенатского комитета и отметил важность двухпартийной поддержки Украины со стороны США.

Глава Украинского государства подчеркнул важность скоординированных действий по делу отпора продолжающейся российской агрессии, последним проявлением которой стала российская атака против украинских военных кораблей.

Также Порошенко подчеркнул, что настало время для введения "азовского пакета" санкций против России как сигнала о том, что отсутствие изменений в поведении Москвы будет и впредь увеличивать цену за агрессию.

В этом контексте была отмечена важность двухпартийной законодательной инициативы сенаторов по защите американской безопасности от агрессии Кремля с целью усиления санкционного давления на Россию.

"Был отмечен ощутимый прогресс Украины на пути реформ за последние годы, который стал возможен благодаря совместным усилиям украинской власти и международных партнеров", – отметил глава государства.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко обсудил с главным переговорщиком Европейской комиссии, руководителем рабочей группы по вопросам переговоров с Великобританией Мишелем Барнье развитие сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом в контексте выхода Великобритании из ЕС.

Ранее мы писали, что Петр Порошенко примет участие в 55-й Мюнхенской конференции по безопасности. С этой целью он посетит Германию с рабочим визитом 15-16 февраля.

Свой доклад президент зачитает в рамках сессии на тему "Безопасность в Восточной Европе". Кроме того, он проведет ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами и руководителями международных организаций.

Помимо него, Украину на этом важнейшем международном мероприятии будет представлять и министр иностранных дел Павел Климкин.

Напомним, ранее Порошенко выражал намерение представить на конференции по безопасности в Мюнхене доказательства непосредственного вмешательства Российской Федерации в избирательный процесс в Украине.

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Тег Порошенко, российская агрессия

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