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Депутат Вадим Новинский заразился коронавирусом

15 апреля, 14:42

Сергей Мартынец

Несмотря на положительный результат теста, у него нет признаков болезни

Народный депутат Вадим Новинский заразился коронавирусом и присоединился к списку инфицированных нардепов. Пока он прошел только первый тест и ждет на днях подтверждения повторным тестированием. Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, он решил пройти тестирование на COVID-19 после контактов с уже зараженными людьми, и первый тест дал положительный результат.

"После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат. Мое состояние в норме, я не ощущаю никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Компьютерная томография легких не определила отклонений от нормы. До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением. Во избежание разного рода кривотолков и спекуляций я решил объявить об этом сам", – написал Новинский.

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Депутат подчеркнул, что до повторного тестирования будет соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции. Политик добавил, что все, с кем он в последнее время контактировал, также пройдут тщательное тестирование.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно медики шести областей получили от Фонда Новинского современные средства биозащиты. Также в ближайшее время в медицинские лаборатории будут доставлены 100 тысяч тестов для выявления коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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депутат Вадим Новинский коронавирус

Источник: Сегодня

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