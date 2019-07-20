Если федерализация пройдет в Молдове, следующей будет Украина – эксперт

Политолог объяснил, почему любые колебания Кишинева в сторону Москвы неприемлемы для Киева

Россия активно проталкивает особый статус для Приднестровского региона Молдовы / Фото из открытых источников.

Несмотря на все заявления Молдовы о недопустимости федерализации, российский вице-премьер Дмитрий Козак, который уже провел несколько раундов переговоров с лидерами новосозданного молдавского правительства, попытается под любым соусом протолкнуть особый статус для Приднестровского региона Молдовы. А потом, если ЕС и США это проглотят, возьмется за Донбасс.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сказал член правления совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук.

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По его словам, прецедент формирования нового правительства в Молдове, в которое вошли пророссийские "социалисты" и проевропейский блок ACUM, опасен по нескольким причинам.

"Во-первых, он легитимизирует вмешательство России, рядом с ЕС и США, во внутриполитические дела других государств. Причем, Россия выступает вроде бы конструктивным актером, хотя и плетет собственную интригу. Во-вторых, гибридная коалиция в Молдове прежде всего фокусируется на внутренней политике – деолигархизации и борьбе с коррупцией. Это то, что устраивает прежде всего Россию, потому что об угрозах продуцируемых ею "забывают", а геополитическую конкуренцию игнорируют. Однако выгода для Молдовы (и гипотетически, для Украины – если прецедент сработает) сомнительна. Чем меньше мы будем фокусироваться на европейской интеграции, тем меньше будем оставаться на повестке дня ЕС. Это откроет Европе путь к нормализации отношений с Россией", – считает Сергей Герасимчук.

В этих условиях эксперт советует Киеву четко очертить красные линии, объяснить почему молдавские прецеденты неприемлемы для Украины, настаивать на том, что единственный приемлемый формат Приднестровского регулирования – это "5+2" (Молдова, Украина, Россия, Приднестровье, и США и ЕС, как наблюдатели), и блокировать попытки России получить доминирование в этом формате.

"Важно поддерживать проевропейские инициативы правительства Майи Санду. Вместе с тем, надо четко указывать на то, что любые колебания в пользу России будут неприемлемыми для Украины и приведут к замораживанию отношений по всем, включая особенно чувствительные для Кишинева, вопросам двусторонних отношений", – подытожил Сергей Герасимчук.

Напомним, на прошлой неделе в Украину с официальным визитом приезжала правительственная делегация из Молдовы . Ее возглавила Майя Санду – лидер проевропейского блока ACUM. После острого политического кризиса и фактического двоевластия, который длился в Молдове почти полгода, Санду возглавила правительство, пойдя на союз с пророссийскими социалистами, лидером которых является президент Молдовы Игорь Додон.

В статье "Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса" сайт "Сегодня" писал, что главным архитектором союза пророссийских социалистов, лидером которых выступает президент Игорь Додон, и проевропейского блока ACUM (в который входит "Платформа DA" и партия "Действие и солидарность") стал Дмитрий Козак. Так это подают российские СМИ. В самом Кишиневе не скрывают, что руку к этому приложил и Вашингтон. Ведь именно после 15-минутного разговора посла США в Молдове с олигархом Владом Плахотнюком (который фактически был теневым собственником Молдовы) последний покинул страну. По информации СМИ, сейчас он вместе с семьей в Майами.

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