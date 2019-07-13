Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса

К решению проблемных украинско-молдавских вопросов Украине необходимо подходить еще и с позиции сдерживания российского влияния в Молдове

Премьер Молдовы Майя Санду и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

За бурными внутриполитическими событиями вокруг досрочных парламентских выборов в Украине, практически незаметно прошел визит в Киев молдавской правительственной делегации. В четверг премьер Молдовы Майя Санду встретилась с украинскими экспертами и журналистами, а во второй половине дня провела переговоры с Владимиром Зеленским.

Первым пунктом повестки дня стала борьба с контрабандными потоками. У Украины с Молдовой более 1200 км общей границы, 470 км которой – граница Приднестровьем. Поэтому контроль над границей в сфере интересов обеих сторон. Второй по значимости пункт – энергетика. В Молдове всерьез опасаются, что могут остаться без российского газа, если Киев и Москва не договорятся об условиях транзита после окончания срока действия соответствующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом". К тому же, в декабре заканчивается и срок действия двустороннего контракта между Молдовой и Россией. И Украина уже предложила реверсные поставки газа в Молдову, если контракт не будет продлен. Ну и третий пункт – экономическое сотрудничество и упрощение процедуры пересечения границы как для молдаван, так и для украинцев.

Но, пожалуй, самой обсуждаемой темой визита стала опасность полного разворота Молдовы в сторону России после преодоления острого политического кризиса и фактического двоевластия в стране. Официально ни Киев, ни Кишинев не подтвердили, что эта тема обсуждалась на встрече Зеленского и Санду. Правда, неофициально эксперты и журналисты поднимали вопросы о неоднократных визитах российского вице-премьера Дмитрия Козака в Молдову и возможной федерализации страны, которую давно продвигает Москва.

Фактор Козака

Главным архитектором союза пророссийских социалистов, лидером которых выступает президент Игорь Додон, и проевропейского блока ACUM (в который входит "Платформа DA" и партия "Действие и солидарность") стал Дмитрий Козак. Так это подают российские СМИ. В самом Кишиневе не скрывают, что руку к этому приложил и Вашингтон. Ведь именно после 15-минутного разговора посла США в Молдове с олигархом Владом Плахотнюком последний покинул страну. По информации СМИ, сейчас он вместе с семьей в Майами.

Бегство Плахотнюка, который, фактически, был теневым собственником Молдовы, положило конец двоевластию в стране. Острый политический кризис, сотрясавший страну почти полгода, завершился. Создание новой коалиции поприветствовали как Вашингтоне и Брюсселе, так и в Москве. Однако первые шаги новых "союзников" для Украины не сулят ничего хорошего.

Будучи на сто процентов прозападным политиком и исповедуя европейский вектор движения Молдовы, премьер Майя Санду (получила должность после создания коалиции с социалистами) пошла на "сделку с дьяволом", заключив союз с пророссийскими социалистами во главе с президентом Игорем Додоном, которому на выборах в 2016 году проиграла чуть меньше, чем на 5%.

Наблюдая из Киева за тем, что происходит в Кишиневе, союз проевропейских и пророссийских сил казался нереальным. За все время президентства Игоря Додона, пятый украинский президент Петр Порошенко с ним ни разу не встретился. Это было негласным демаршем Украины после фактического признания Додоном Крыма российским. После первого телефонного разговора Додона и Зеленского в Украине поднялась волна критики. В Кишиневе заявили, что президенты договорились о встрече. Офис президента Украины эту информацию не подтвердил, но и не опроверг. Правда, тему встречи президентов стороны пока не поднимают.

Проблемы и возможности

Первый после окончания острого политического кризиса в Молдове и президентских выборов в Украине визит премьера Майи Санду в Украину говорит о желании Кишинева сохранить добрососедские отношения с Киевом. На совместной пресс-конференции после переговоров с Зеленским Санду заявила о полной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Нельзя не отметить и тот факт, что приехала Майя Санду в Киев без своего соратника по блоку ACUM, вице-премьера и министра внутренних дел Андрея Нэстасе, который вместе с социалистами 25 июня проголосовал за возвращение российской делегации в ПАСЕ.

Молдова столкнулась с целым рядом проблем, решение которых во многом зависит от Украины. Во-первых, Кишинев хочет немного исправить дисбаланс в торговле с Украиной, поскольку сейчас наблюдается большой торговый дефицит. Во-вторых, Кишинев просит продлить сроки пребывания молдавских водителей в Украине, которые занимаются перевозками. Источники сайта "Сегодня" сообщали, что на переговорах Зеленского с Санду этот вопрос поднимался. Правда, официально, стороны озвучили лишь возможность пересечения границы по ID-картам. В-третьих, один из важнейших для Молдовы вопросов – это экология Днестра. Украина планирует строительство шести гидроэлектростанций, что может оставить Кишинев без воды.

Ну и, пожалуй, главный проблемный вопрос – это энергетика. Сейчас Кишинев закупает электроэнергию не в Украине, а у Молдавской ГРЭС, которая находится в Приднестровье и потребляет российский газ, за который непризнанная республика не платит. Долги за потребленный Приднестровьем газ Россия записывает на Молдову. Игорь Додон не раз заявлял, что Кишинев никогда не признает долги левого берега Днестра, которые достигли $7 млрд.

"Есть риски, что с нового года мы можем остаться без российского газа. Все знают о том, что обсуждается вопрос прекращения транзита российского газа через Украину. Мы попытаемся решить этот вопрос через другие источники, хоть это и не просто", – заявлял президент Молдовы сразу после визита Козака в Кишинев.

Сейчас Молдова получает российский газ транзитом через Украину по контракту с Россией, который продлевается каждый год. Срок его действия заканчивается 31 декабря 2019 года. В блоке ACUM говорят, что предложили социалистам, своим партнерам по коалиции, решить эту проблему, раз у них хорошие отношения с Россией. Со своей стороны, в ACUM обещают помочь с европейским финансированием под различные молдавские проекты. Но не все здесь зависит исключительно от результативности российско-молдавских переговоров. Если "Нафтогаз" и "Газпром" не договорятся о новом транзитном контракте, а срок действия текущего заканчивается 1 января 2020 года, транзит газа в Молдову окажется под угрозой. Правда, в "Укртрансгазе" уже заявили, что готовы помочь с реверсом из-за задержки строительства интерконекторов на границе с Румынией.

Но к решению всех проблемных вопросов необходимо подходить еще и с позиции сдерживания российского влияния в Молдове. Представители новосозданной молдавской коалиции не отрицают контактов с Дмитрием Козаком, который является спецпредставителем Путина по сотрудничеству с Молдовой и автором "Меморандума Козака", который вначале 2000-х предполагал урегулирование приднестровского конфликта через федерализацию Молдовы. При этом в блоке ACUM говорят, что на переговорах в Кишиневе Козак даже поддерживал проевропейский вектор движения страны, не вспоминая о федерализации. Но украинские эксперты и дипломаты не верят в чистоту намерений России, говоря, что если федерализацию удастся протолкнуть в Молдове, следующей станет Украина.

Пока же, судя по официальным сообщениям, Кишинев и Москва будут налаживать экономическое сотрудничество. Возобновились заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а в конце сентября в Кишиневе пройдет Молдавско-российский экономический форум.

Напомним, как сообщали новости "Сегодня", Майя Санду еще в июне заявила, что Украина – друг и партнер Молдовы.

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