"Если нет, то нет": Зеленский пошутил о работе нового правительства – видео

По словам Зеленского, не все партии в парламенте готовы голосовать в интересах украинцев

Разумков, Зеленский и Гончарук на заседании / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что на первом заседании парламента он не увидел желания всех партий работать в интересах украинцев. Об этом он сказал на встрече с руководством Верховной Рады, правительства и силовых структур.

"К сожалению, не все партии хотят работать ради общества, но я думаю, что мы найдем подход. А не найдем – тогда будем принимать законы сами, потому что мы обещали нашим избирателям", – сказал Зеленский.

Однако президент выразил уверенность в успешном взаимодействии всех ветвей власти и органов.

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"Молодое правительство... Я уверен, что мы все сможем работать вместе и обязательно всех победим", - сказал он и добавил: "И даже не хочу говорить "а если нет...". Посмотрел на премьер-министра Алексея Гончарука, и с улыбкой добавил: "То... нет".

Пошутив, президент добавил: "Я уверен, что все будет хорошо".

Зеленский пошутил

Отметим, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в течение пяти лет по меньшей мере на 40% является главным вызовом для нового Кабинета министров.

В то же время президент Владимир Зеленский планирует достичь роста экономики в Украине на 5-7%. Что об этом думают эксперты, читайте в нашем материале – Экономический рост на 7% в год: эксперт оценил планы Зеленского по ВВП.

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