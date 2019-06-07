Если роспуск Рады признают неконституционным: у Зеленского намекнули на план "Б"

Зеленский также не собирается затягивать судебный процесс, заявил представитель президента в КСУ

Фото: president.gov.ua

Команда президента разрабатывает план действий на случай, если Конституционный суд признает неконституционным указ главы государства Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, готовы обосновать юридическую позицию.

Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, передает 112.ua.

По его словам, у них разработана целая стратегия по защите решение Зеленского "разогнать" депутатов.

"Нам кажется, судом не может быть признан неконституционным указ, который практически является копией указа (экс-президента) Петра Порошенко… Безусловно, может произойти все. Мы будем нарабатывать и другие варианты. Они ложатся в тактику и стратегию представления нашей позиции в КСУ. Я думаю, что назначение Владимиром Зеленским одного из лучших конституционалистов из Харьковской юридической академии Ярослава Мудрого господина Федора Вениславского его представителем в КСУ даст возможность нам обосновать юридическую чистоту и конституционную правоту данного указа", – сказал Стефанчук.

В свою очередь представитель президента в КСУ Федор Вениславский, который заявлял о конституционности указа Зеленского, заявил, что президент не собирается затягивать судебный процесс.

"Президент не заинтересован в затягивании этого спора, потому что избирательный процесс уже идет. Конечно, мы хотели бы, чтобы решение было принято максимально быстро. Мы не настроены затягивать рассмотрение дела. Поэтому 11 июня, когда начнется слушание, увидим динамику уже в процессе, какие будут заявлены возможные дополнительные ходатайства. И дальше будем уже ориентироваться", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина" и добавил, что рассмотрение данного вопроса пройдет быстро – в несколько заседаний.

Напомним, 62 народных депутата обжаловали в Конституционном суде указ Зеленского и внесли конституционное представление о конституционности указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года.

В свою очередь Конституционный суд назначил дату рассмотрения указа Зеленского о роспуске Рады на 11 июня и признал конституционное производство этого дела неотложным.

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