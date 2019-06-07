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Указ о роспуске Рады соответствует Конституции – представитель Зеленского в КСУ

7 июня, 10:39

Перед роспуском парламента президентом была соблюдена необходимая процедура, заявил Вениславский

Фото: Сегодня

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский убежден, что указ главы государства Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады абсолютно соответствует Конституции, и он выполнил для этого все условия.

Он напомнил, что глава государства не просто взял и распустил парламент, а сначала была соблюдена для этого необходимая процедура.

"Указ полностью конституционный, он соответствует полномочиям президента. Мы исключаем возможность признания указа неконституционным. У нас сомнений в его конституционности нет. То есть он издан на основании Конституции Украины, которая предусматривает право президента досрочно прекращать полномочия Верховной Рады. Он издан в пределах полномочий президента. Во-первых, необходимо было провести встречу для консультаций с лидерами фракций и руководством Верховной Рады, что было сделано накануне издания указа. Поэтому процедура была соблюдена", – сказал Вениславский.

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Представитель президента в КСУ отметил, что неконституционным указ может быть признан, если он издавался с нарушением президентских полномочий, но таковых не было. По его словам, в обжаловании 62 нардепов указа Зеленского имеет место "просто определенная манипуляция фактами, которая не имеет юридического подтверждения".

"Утверждается, что президент вышел за пределы своих полномочий, хотя этого нет и, в принципе, быть не может. Утверждается, что нарушается принцип правовой определенности, но этого нет, потому что в указе четко понятно, какие конституционно-правовые отношения прекращаются и какие порождаются", – пояснил он.

Напомним, Конституционный суд назначил дату рассмотрения указа Зеленского о роспуске Рады на 11 июня и признал конституционное производство этого дела неотложным.


В свою очередь координатор избирательных программ гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская оценила вероятность отмены судом досрочных выборов в Раду. По ее словам, если указ Зеленского признают неконституционным, то избирательная кампания должна будет либо отменена суд, либо прекращена.

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Тег Рада, роспуск, указ, КСУ, Зеленский, Вениславский

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Источник:

Интерфакс-Украина

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