"Есть два вопроса, которые волнуют всех": в США оценили президентство Зеленского

Владимир Зеленский в должности президента Украины справился даже лучше, чем от него ожидали, особенно это касается международной арены. В Америке оптимистично оценивают украинского лидера, и он уже успел удивить.

Такое мнение в интервью "Новому времени" высказали два бывших посла США в Украине.

Так, Джон Хербст (посол в Украине в 2003-2006 гг.) отметил, что у Зеленского до сих пор серьезная поддержка в Украине и он хорошо справился с отстаиванием интересов Украины в международных переговорах.

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"Думаю, Зеленский проделал неплохую работу с тех пор, как стал президентом. Он продолжил курс на реформы и сделал акцент на антикоррупционной деятельности. При этом, в отличие от предыдущего президента и его команды, пока не получил негативного отклика от налогоплательщиков. Во внешней политике он также неплохо выглядит, пусть его взгляд на то, как вести переговоры с Кремлем, все еще несколько наивный. Но он смог фиксировать кремлевские провокации, он смог пройти через крайне тяжелую для любого президента ситуацию с США, он смог совладать с некоторой мягкостью, которая исходила от стран — участниц встречи в Париже, и он смог отстоять интересы Украины", – сказал он.

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В свою очередь Стивен Пайфер (посол в Украине в 1998-2000 гг.) особенно отметил, как президент Украины справился с первыми своими большими переговорами – на "нормандском саммите" в Париже. Также в Америке особенно внимание уделяют ситуации с самым крупным банком страны и ходом реформ в целом.

"Я был в Украине в ноябре и помню, как здесь переживали по поводу саммита в Париже. Как президент — новичок в политике выйдет против Путина, который играет в эти игры уже 20 лет. В результате Зеленскому дали весьма высокую оценку все, с кем я общался. В США до сих пор достаточно оптимистично оценивают Зеленского, но есть два вопроса, которые волнуют всех: какая судьба ожидает ПриватБанк и действительно ли президенту Украины хватит сил и энергии вести обещанный процесс реформ? Но все равно надежда, что Зеленскому удастся сделать прорыв в разных сферах жизни страны, есть. И нынешняя поддержка президента народом — важный факт, украинский избиратель не любит давать больших авансов", – подчеркнул дипломат.

Как сообщали новости "Сегодня", бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер прокомментировал стратегию Зеленского по Донбассу. Он позитивно оценивает "осторожные" действия президента Украины в урегулировании конфликта, несмотря на то, что не делает резких заявлений в адрес страны-оккупанта и не называет на международных переговорах Россию агрессором.

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