Роспуск Рады, отказ от школьной формы и туристический Чернобыль: главные указы Зеленского

Фото: president.gov.ua

27 августа – 100 дней с дня инаугурации президента Владимира Зеленского: 20 мая известный актер стал главой украинского государства. Какие первые шаги сделал Зеленский на высоком посту и что успел поменять в стране за эти 100 дней новый президент, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Первые шаги

Принял полномочия Главнокомандующего. Свой первый президентский указ Владимир Зеленский подписал 20 мая. Это был указ о принятии полномочий Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

"В связи с вступлением 20 мая 2019 года на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", – говорится в документе, обнародованном на сайте президента.

При этом глава государства своим первым указом собирался распустить Верховную Раду, о чем и заявил на инаугурационной речи сразу же после вступления в должность 20 мая. Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, Зеленский затянул с обещанным указом из соображений протокола.

"Надо принимать во внимание, что в таких процедурных моментах он не самый опытный человек. И ему уже после вступления в должность протокольная служба объяснила, что первое, что нужно сделать, это оформить полномочия верховного главнокомандующего. Это процедура, которую он не знал. По поводу роспуска парламента, я думаю, он искренне сказал. Но просто не знал о процедуре", – говорил Фесенко.

Сменил руководство Генштаба ВСУ. Но эксперт немного ошибся: следом Зеленский сменил руководство Генерального штаба.Так, указом президента №301/2019 от 21 мая Виктор Муженко был уволен с должности начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных сил Украины

В свою очередь, указом №302/2019 начальником Генерального штаба – главнокомандующим Вооруженных сил Украины был назначен Руслан Хомчак.

Распустил Раду. И только четвертым по счету указом, который подписал президент Украины, стал указ №303/2019, которым глава государства в самом деле распорядился прекратить полномочия Верховной Рады. Указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" 21 мая опубликовала пресс-служба Офиса президента.

"Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва", – говорится в документе.

Ближайшее окружение

Назначил Андрея Богдана главой Администрации президента. Разделавшись с Радой, следующим президентским указом, который подписал глава государства, стал №304/2019, которым Андрей Богдан назначался главой Администрации президента.(20 июня АП, к которой все успели привыкнуть за долгие годы, была переименована в Офис президента.)

"Согласно части третьей статьи 106 Конституции Украины, учитывая пункт 2 части третьей статьи 3 Закона Украины "О государственной службе" постановляю: назначить Богдана Андрея Иосифовича главой Администрации президента Украины", – говорится в сообщении пресс-службы государства от 21 мая.

Новые помощники и советники. Следом Зеленский назначил Сергея Шефира первым помощником президента.Соответствующий указ № 305/2019 от 21 мая был обнародован на сайте президента.

"Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым помощником президента Украины", – говорится в нем.

Сергей Шефир – уроженец Кривого Рога Днепропетровской области, как и Зеленский. Он является одним из основателей компании "Квартал 95", которая была создана в 2003 году.

А под занавес этого долгого дня 21 мая Зеленский подписал указы о назначении трех советников. Указом №311/2019 Андрей Ермак был назначен помощником президента Украины. Михаил Федоров – советником президента Украины. (Указ №313/2019.) А указом №312/2019 советником президента Украины – представителем президента Украины в Верховной Раде Украины был назначен Руслан Стефанчук.

Юлия Мендель. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Новый пресс-секретарь. 3 июня Зеленский назначил себе пресс-секретаря – согласно указа №350/2019, им стала Мендель Юлия Владимировна, которая опередила свыше 3 тыс. претендентов на эту должность. Мендель работала на ряде украинских телеканалов, сотрудничает с The New York Times. Также она писала для украинского Forbes и американского Politico.

Назначил Баканова первым замглавы СБУ. Спустя несколько дней после увольнения первого заместителя главы Службы безопасности Украины Павла Демчины, его место занял председатель партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Иван Баканов. Об этом говорится в президентском указе №316/2019, обнародованном на сайте главы государства 22 мая.

"Назначить Баканова Ивана Геннадьевича первым заместителем главы Службы безопасности Украины – начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления Службы безопасности Украины", – гласит текст документа.

Согласно данным из открытых источников, уроженец Кривого Рога Иван Геннадьевич Баканов – близкий друг Владимира Зеленского. Окончил Академию труда, социальных отношений и туризма в Москве. С 25 января 2013 года руководител ООО "Квартал 95". С декабря 2017 – лидер партии "Слуга народа", а на президентских выборах возглавил штаб Владимира Зеленского.

Кадровые ротации в силовых структурах

Уволил главу Госпогранслужбы. 31 мая глава государства уволил Петра Цигикала с должности главы Государственной пограничной службы.

"Уволить Цигикала Петра Александровича с должности председателя Государственной пограничной службы Украины", – говорится в тексте указа №345.

Петр Цигикал. Фото: ГПСУ

Напомним, что Цигикала назначил новым главой Госпогранслужбы бывший президент Петр Порошенко в июле 2017 года. Тогда он поручил главному пограничнику страны усилить пограничную безопасность и поддерживать комфортные условия для граждан, путешествующих в Европу без виз, решительно искоренять коррупцию в ведомстве.

Новый глава Госпогранслужбы был назначен 14 июня указом №403 – им стал Дейнеко Сергей Васильевич.

Кадровые чистки в СБУ начались 29 мая с увольнения начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины. Соответствующий указ №341 опубликован на сайте главы государства.

"Освободить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", – говорится в указе.

Следом Зеленский уволил еще двух чиновников СБУ. Так, глава государства в тот же день подписал указ (№342) об увольнении Маликова Виталия Владимировича с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины, а следующим указом (№343) освободил его же от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ. Кроме того, указом №344 глава государства уволил Валендюка Олега Сергеевича с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

А 3 июня Зеленский уволил еще одного чиновника СБУ – согласно указу №349 Кононенко Виктор Ионасович был освобожден от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины.

Нужно отметить, что ротации в СБУ – как в столице, так и в регионах, продлятся весь июнь и июль.

Новый секретарь СНБО – Андрей Данилюк. 28 мая президент издал указ №327/2019, которым назначил экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Новый глава Службы внешней разведки – Владислав Бухарев. 11 июня нардеп Бухарев был назначен главой Службы внешней разведки вместо уволенного еще экс-президентом Петром Порошенко Егора Божка. Об этом на брифинге 11 июня в Киеве сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.

Владислав Бухарев. Фото: facebook.com/buharev.page

"Был подписан указ о назначении главы Службы внешней разведки... назначен Бухарев Владислав", – заявил он.

Напомним, что с декабря 2007 по март 2010 новый глава внешней разведки Украины занимал пост первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации — начальника налоговой милиции. Кроме того, в марте 2014 года он был назначен первым заместителем главы СБУ — начальником главного управления по борьбе с коррупцией.

А 9 июля Зеленский назначил замглавы Службы внешней разведки Украины Валерия Евдокимова.

Новое руководство Нацгвардии. 14 июня Зеленский назначил командующим Национальной гвардии Николая Балана, который временно исполнял эти обязанности после увольнения экс-командующего Юрия Аллерова. Для этого президенту пришлось подписать три указа. Сначала Зеленский освободил Балана от статуса "исполняющего обязанности" командующего Нацгвардией указом № 404, потом указом № 405 уволил его с должности заместителя главы НГУ, и только указом №407 назначил командующим НГУ.

Вернул Саакашвили гражданство, а Кучму – в Минский процесс

Вернул Саакашвили украинский паспорт. 28 мая Зеленский вернул гражданство Михеилу Саакашвили – точнее, исключил положение о лишении Саакашвили гражданства Украины.

"Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 № 196 "О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц" изменения, исключив положения о потере Саакашвили Михаилом гражданства Украины", – говорится в соответствующем указе.

Как мы писали ранее, Михаил Саакашвили был задержан 12 февраля, в киевском ресторане – за ним приехали три "буса". Позже стало известно, что политика задержали сотрудники Погранслужбы по поручению Миграционной службы. После задержания его сразу повезли в аэропорт и отправили самолетом в Варшаву (Польша).

Вернул Кучму в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу. 3 июня стало известно, что президент встретился с членами украинской делегации Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Зеленский представил главу украинской делегации – Леонида Кучму, который возглавлял группу в 2014-2018 годах. Участники встречи обсудили перспективы активизации переговорного процесса и необходимые шаги для этого.

"Мы обменялись мнениями, что в первую очередь надо делать. Проблема безопасности – один из главных вопросов", – сказал Кучма и подчеркнул, что есть предложения, которые могут помочь активизировать Минский процесс.

Во встрече приняли участие, в частности, секретарь СНБО Александр Данилюк, начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак, заместитель главы Администрации президента Владимир Пристайко, вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко и другие официальные и ответственные лица.

Возвращение Абромавичуса. На следующий день, 12 июня, Зеленский назначил Абромавичуса членом набсовета "Укроборонпрома". Напомним, до февраля 2016 года Абромавичус был министр экономического развития и торговли Украины, но сам подал в отставку.

Уже 9 июля Зеленский назначил новых членов набсовета "Укроборонпрома" и одного уволил.

"В частичное изменение статьи 1 указа президента Украины от 17 марта 2014 года № 309 "О членах наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" (с изменениями, внесенными указами от 17 ноября 2016 года № 510, от 18 января 2018 года № 8 и от 12 июня 2019 года № 402): прекратить полномочия члена набсовета "Укроборонпром" М.Згуровского", – говорится в президентском указе.

Закон об импичменте и его приключения в Раде

29 мая на сайте Верховной Рады был обнародован полный текст законопроекта Зеленского об импичменте. Соответствующий законопроект был зарегистрирован под номером 10340. В частности, проект закона предусматривает, что:

процедура импичмента будет инициироваться большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады;

с целью полного, всестороннего и беспристрастного расследования будет образовываться специальная временная следственная комиссия, в состав которой будут входить нардепы (с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп), специальный прокурор и специальные следователи;

защиту прав, свобод и законных интересов главы государства в процедуре импичмента будут обеспечивать защитники президента Украины;

специальная временная следственная комиссия будет готовить выводы и предложения относительно совершения президентом государственной измены или другого преступления;

пленарное заседание Верховной Рады, на котором будут рассматриваться указанные выводы и предложения, будет открытым (за исключением случаев, когда выводы и предложения или приложенные к ним материалы будут содержать информацию, составляющую государственную или иную охраняемую законом тайну);

после принятия Радой решения об обвинении президента парламент будет обращаться в Конституционный суд (для получения заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об устранении президента Украины с поста в порядке импичмента) и Верховного суда (для получения заключения о том, что деяния, в которых обвиняется президент, содержат признаки государственной измены или другого преступления);

решение о смещении президента с поста в порядке импичмента будут приниматься только в случае, если выводы Конституционного суда и Верховного суда покажут соблюдение требований Конституции и законов Украины;

соответствующее решение будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов Украины от конституционного состава Рады;

в случае непринятия Верховной Радой постановления об устранении президента с поста в порядке импичмента председательствующий от имени парламента извинится перед президентом.

А уже 4 июня стало известно, что Верховная Рада отказалась рассматривать закон Зеленского об импичменте. Об этом объявил спикер парламента Андрей Парубий.

Так, за включение проекта закона №10340 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)" и альтернативного к нему №10340-1 проголосовали лишь 110 депутатов ВР. Отметим, в документ ко второму чтению подано почти тысячу правок.

Новые губернаторы и бывшие послы

11 июня Зеленский уволил 15 губернаторов, а затем назначил "временных" губернаторов в ряде областей. Как сообщалось на сайте главы государства, временно возлагались обязанности губернаторов в ряде областей на следующих лиц:

Александр Киричук – Волынская ОГА;

Иван Дурана – Закарпатская ОГА;

Элла Слепян – Запорожская ОГА;

Мария Савка – а Ивано-Франковская ОГА;

Вячеслав Кучер – Киевская ОГА;

Сергей Коваленко – Кировоградская ОГА;

Ростислав Замлинский – Львовская ОГА;

Вячеслав Боня – Николаевская ОГА;

Вадим Акперов – Сумская ОГА;

Иван Крысак – Тернопольская ОГА;

Владимир Кальниченко – Хмельницкая ОГА;

Наталия Романова – Черниговская ОГА.

А 19 июля Зеленский уволил посла США и еще 10 дипломатов:

посла Украины в Иордании Сергея Паська;

посла в Аргентине, Парагвае, Уругвае и Чили Юрия Дюдина;

посла в Ватикане, при суверенном военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса i Мальты Татьяну Ижевскую;

посла в Туркменистане Валентина Шевалева;

посла на Кипре Бориса Гуменюка;

посла во Вьетнаме и Камбодже Алексея Шовкопляса;

посла в Армении Петра Литвина;

посла в Нигерии, Гане, Республике Бенин, Сьерра-Леоне Валерия Александрука;

посла в Южноафриканской Республике Тараса Кузьмича;

посла в Марокко Ярослава Коваля;

посла в США, на острове Антигуа и Барбуда и в Тринидад и Тобаго Валерия Чалого.

Прощай, школьная форма

После появления на сайте президента Украины петиции с просьбой отменить указ о школьной форме родителям школьников действительно облегчили жизнь – глава государства Владимир Зеленский отменил обязательную школьную форму.

Об этом говорится в президентском указе №418/2019, которым глава государства отменил действие 61 указа своих предшественников, в том числе и указ от 12 июня 1996 № 417 "О школьной форме для учащихся средних учебных заведений". Таким образом, теперь школьные администрации не смогут навязывать ученикам и их родителям в обязательном порядке посещать занятия в школьной форме.

Чернобыль станет туристическим объектом

У президента Украины Владимира Зеленского оказались большие планы на Чернобыль. Он подписал указ "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы", сообщает пресс-служба Офиса президента.

Документ предусматривает разработку и принятие Стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта. В рамках этой программы планируется проложить новые туристические маршруты, в частности водным путем, будут построены новые КПП, а имеющиеся восстановят и модернизируют. Также планируется отменить запреты и ограничения, например, относительно видеосъемки, а также популяризовать за границей туристический Чернобыль. Мобильных операторов привлекут к улучшению связи с зон отчуждения.

"Мы должны дать этой территории Украины новую жизнь. До сих пор Чернобыль был отрицательной частью бренда Украины. Пришло время это изменить. Чернобыль – это уникальное место на планете, где природа возрождается после мировой техногенной катастрофы, где есть настоящий "город-призрак". Мы должны показать это место миру: ученым, экологам, историкам, туристам", – сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский подписал Указ "О развитии региона украинских Карпат"(№ 543/2019). Документ направлен на стимулирование социально-экономического развития, повышение инвестиционной привлекательности, развитие рекреационного, туристического и этнокультурного потенциала региона украинских Карпат.

Глава государства обязал Кабинет Министров Украины в течение двух месяцев утвердить Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020 – 2022 гг. с учетом Концепции развития горных территорий украинских Карпат.

Как новости "Сегодня" сообщали ранее, Зеленский назвал сумму для восстановления Донбасса. А для того, чтобы привлечь деньги из-за границы на инфраструктурные проекты, глава государства пригласил иностранных инвесторов в Украину на форум в Мариуполь. Согласно тексту указа, правительство должно предусматривать в проектах закона о государственном бюджете Украины на 2020-й и последующие годы расходы, необходимые для реализации этой госпрограммы.

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