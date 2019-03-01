"Есть факты – в тюрьму": Порошенко о хищениях в оборонной сфере
Президент призвал правоохранителей обеспечить прозрачное расследование
Президент Петр Порошенко призвал правоохранителей обеспечить эффективное и прозрачное расследование информации о коррупционных проявлениях в оборонном секторе.
Об этом он заявил на ротном опорном пункте 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Донецкой области, сообщает пресс-служба главы государства.
"Моя принципиальная позиция как президента – я хочу обратиться в правоохранительные органы, в Генеральную прокуратуру, НАБУ и САП (Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. – Ред.), если есть факты – ни фамилии, ни должность никого не должны защитить", – сказал президент.
По его словам, если нет фактов коррупции, стоит прекратить раскачивать ситуацию.
"Есть факты – в тюрьму", – заключил Порошенко.
Ранее журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы.
В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были украдены не менее 250 млн гривен.
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что допускает факт контрабанды в военное время, но наживу назвал неприемлемой. Он анонсировал в ближайшем будущем подозрения причастным к хищению средств и направить уголовные производства в суд.
28 февраля Верховная Рада поддержала создание Временной следственной комиссии по расследованию фактов, обнародованных в журналистском расследовании.
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